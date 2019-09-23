شباب سموحة تهزم الجياد في كرة السلة

استمر فريق نادي سموحة لكرة السلة تحت 20 سنة شباب في أداءه القوي في بطولة دوري منطقة الإسكندرية، وحقق فوزه الثاني علي التوالي وتغلب علي نظيره الجياد 84/44 بعد مباراة قوية من نجوم الأزرق.

وكان الفريق قد إستهل مبارياته في البطولة بالفوز علي نظيره الترام 73/57، قبل أن يواصل مسيرته اليوم بالإنتصار على الجياد.

تضم قائمة الفريق النجوم: سيف الدين محمد حنفي ويوسف عادل رفعت وعبد الرحمن سمير السيد ومازن محمد سعيد ومحمد سامح محمد وسيف محمد شوقي وعمر محمد وجدي وعمر محمد عبد الوهاب وعبد الرحمن أحمد كامل وأحمد زكي عبد الباقي ومروان هادي صلاح وسيف الدين هامي المحمدي ويوسف ولاء جابر وفادي فيكتور جرجس

وعمرو إيهاب مرعي وأحمد ياسر أحمد ومحمد أيمن محمد وخالد محمد محمد..

بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن هشام شوقي مدرب الفريق والكابتن علاء نعمان مساعد مدرب والكابتن هاني يحي إداري والدكتور أسامة القباني أخصائي إصابات رياضية والكابتن أدهم نبيل مدرب أحمال والكابتن طارق وصفى المدير الفني لقطاع الناشئين والكابتن عماد هاشم المدير الإداري ومشرف كرة السلة والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن أيمن المطراوى المدير الفني لكرة السلة.