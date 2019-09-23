ميودراج يسيتش يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي الليبي

أعلن الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى عن قائمة لاعبيه التى ستغادر غدًا الثلاثاء، إلى تونس لمواجهة الأهلي الليبي بإياب دور ال 32 من البطولة العربية. وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي.. حراسة المرمى : محمد فوزى ، محمد مجدى ، محمود عبد المنصف. عبد المنصف. الدفاع: باهر المحمدى ، محمد مجدى الجمل ، محمد هاشم ، إبراهيم ابو اليزيد ،أسامة ابراهيم ، احمد أيمن. Advertisements الوسط: عماد حمدى ، محمد بيومى ، محمود دونجا ، احمد مدبولى ، همام طارق ، عبد الرحمن مجدى ، بيكيتى ، محمد الشامى. همام طارق ، عبد الرحمن مجدى ، بيكيتى ، محمد الشامى. الهجوم : وجيه عبدالحكيم ، شيلونجو ، محمد حمدى زكى. ويستعد الفريق لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى باستاد المنستير يوم الجمعة المقبل ،فى إياب دور الــ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. يذكر أن الدراويش قد فاز فى لقاء الذهاب بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

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