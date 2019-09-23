ميتشو يعلن تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق المقررة له مواجهة نادي الاتحاد السكندري في الثامنة مساء اليوم على استاد بتروسبورت في القاهرة الجديدة بالجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين:

محمد عواد في حراسة المرمى عبد الله جمعة - محمود الونش - محمود علاء - حمدى النقاز في خط الدفاع أحمد سيد زيزو - فرجاني ساسي - امام

عاشور - محمد أونجم في خط الوسط خالد بوطيب ومصطفي محمد في خط الهجوم .

ويجلس على دكة البدلاء اللاعبون: محمد أبو جبل - محمد عبد السلام - يوسف اوباما - أشرف بن شرقي- محمود عبدالرازق شيكابالا - محمد عبد الشافي - عمر السعيد.