الخماسي الحديث بنادي سموحة يواصل استعداداته للغردقة

واصل فريق سموحة للخماسي الحديث بقيادة العميد أحمد الحرازي تدريباته المكثفة بشاطئ أحد الفنادق الخاصة استعدادا للمشاركة فى بطولة الجمهورية للبياثل والترياثل المقرر إقامتها خلال الفترة من 27 وحتي 29 سبتمبر الجاري بمدينة الغردقة. استعدادا للمشاركة فى بطولة الجمهورية للبياثل والترياثل المقرر إقامتها خلال الفترة من 27 وحتي 29 سبتمبر الجاري بمدينة الغردقة. أشرف علي التدريبات العميد أحمد الحرازي المدير الفني والكابتن أحمد سمكة المدرب العام.

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