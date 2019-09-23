محلل بي إن سبورتس: عرش يوفنتوس في خطر!

يتوقع محلل قنوات بي إن سبورتس “أحمد فؤاد” منافسة شرسة بين الإنتر ويوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي “السيري آ” هذا الموسم، وانتهاء سيطرة يوفنتوس على اللقب بعد عودة “أنطونيو كونتي” لتولي مسؤولية الإدارة الفنية للإنتر.

ولم يظهر منافس حقيقي ليوفنتوس على لقب السيري آ خلال الـ 8 سنوات الماضية، باستثناء روما ونابولي على فترات، ولم تكن منافستهما لفريق السيدة العجوز تكتمل حتى النهاية.

وحقق يوفنتوس لقب الدوري 8 مرات متتالية في الفترة من 2012 حتى 2019، ويأمل عشاق الإنتر في رؤية فريقهم يعتلي منصة التتويج في مايو المقبل، بعد إبرام المدير الرياضي “بيبي ماروتا” لعدد هائل من الصفقات المميزة.

وقال مقدم البرامج والمحلل في قنوات بي إن سبورتس “أحمد فؤاد” عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر “بوجود كونتي، عرش يوفنتوس أصبح مهددًا بقوة في الكالتشيو”.

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ويتصدر الإنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة من 4 جولات، بفضل الفوز الذي حققه على ميلان بهدفين دون رد مطلع هذا الأسبوع، ليبتعد بفارق نقطتين عن يوفنتوس الثاني.

أما يوفنتوس فقد واجه صعوبات حقيقية من أجل تحقيق الفوز على بارما ونابولي في افتتاح المسابقة (1/صفر و3/4)، قبل أن يسقط في فخ التعادل مع فيورنتينا على ملعب آرتيميو فرانكي بعد انتهاء العطلة الدولية.

وكاد يتعرض يوفنتوس للتعادل أو الخسارة أمام ضيفه “هيلاس فيرونا”، حيث تأخر في بداية المباراة بهدف، وقدم مستوى مُحبط بنهاية الشوط الثاني بعد تمكنه من تسجيل هدفين، في تكرار لسيناريو مباراة أتلتيكو مدريد بالجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا نهاية الأسبوع الماضي، الأمر الذي كلفه التعادل 2/2 بعد أن كاد يظفر بالنقاط الثلاث من ملعب واندا.