الألماني لويس هولتبي يعود إلى إنجلترا

فشل متوسط الميدان الدولي الألماني السابق “لويس هولتبي” في التوصل لاتفاق مع نادي هامبورج لتمديد عقده خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لينتقل هذا الأسبوع إلى صفوف نادي بلاكبيرن روفرز القابع حاليًا في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى “تشامبيونشيب”.

ويحتل بلاكبيرن روفرز المركز العاشر في جدول ترتيب التشامبيونشيب برصيد 13 نقطة بعد أول 8 جولات من الموسم الجديد 2020/2019، حيث خسر ثلاث مرات وتعادل مرة.

وقال لويس هولتبي “من الجميل أن أعود إلى الملاعب الإنجليزية من جديد بعد هذه المدة الطويلة، أنا سعيد جدًا لتواجدي في بلاكبيرن لمساعدة الفريق على حصد النقاط”.

ووقع لويس هولتبي مع بلاكبيرن روفرز على عقد مدته عامين، ينتهي في يونيه 2021، براتب سنوي لن يقل عن مليوني جنيه إسترليني.

اللاعب صاحب الجنسية الإنجليزية، يستطيع اللعب في مركز الجناح الأيسر المتأخر، بالإضافة إلى مركزه الأصلي كلاعب إرتكاز “بوكس تو بوكس”.

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وسبق للويس هولتبي تمثيل نادي توتنهام هوتسبير في الفترة من 2013 إلى 2015، ولعب ما مجموعه 38 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، من بينهم 13 مباراة مع فولهام حين أعير بمنتصف موسم 2014/2013.

صاحب الـ 29 عامًا، عاد إلى ألمانيا في صيف 2014 لصفوف نادي هامبورج على سبيل الإعارة، وفي العام التالي وقع على عقد دائم أبقاه على ملعب “فولكس بارك” لمدة أربعة أعوام لعب خلالهم بصفة أساسية في البوندسليجا.

وتعد صفقة انضمام هولتبي لصفوف بلاكبيرن هي التاسعة للفريق في الميركاتو الصيفي هذا العام بعد انضمام الجناح الدولي الإنجليزي السابق “ستيوارت داونينج” من ميدلسبره، بالإضافة إلى برادلي جونسون من ديربي كاونتي، وسام جالاجير من ساوثامبتون، وتوم وايت من جاتشيد، وجو هيلتون من إيفرتون.

كما استعار النادي كل من جريج كونينجهام من كارديف سيتي وكريستيان والتون من برايتون وتوسين أدارابيويو من مانشستر سيتي.