رياضة | أول تعليق من مدرب الأهلي بعد الفوز على سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب الأهلي بعد الفوز على سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب فوز الفريق الأحمر على سموحة بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عقب نهاية المباراة :"لحمد لله على الفوز، حققنا الهدف من المباراة وهو تحقيق الفوز".

وأضاف :"الفوز في مباراة اليوم يمنحنا الراحة قبل الفترة المقبلة، ونشكر اللاعبين على ما قدموه طوال الثلاث مباريات الأخيرة".

وتابع :"فايلر تحدث مع اللاعبين على ضرورة تطبيق طريقة اللعب، ومن المهم جدا منح جميع اللاعبين الفرص".

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وزاد :"أمامنا مباريات متلاحمة ونشارك في أكثر من بطولة، ومن المهم جدًا أن يكون جميع اللاعبين جاهزين لها".

وواصل :"افتقدنا رامي ربيعة في الموسم الماضي كثيرًا من المباريات وعاد بقوة للعودة مرة أخرى ويعد نقطة قوية في تشكيل الفريق".

وأتم :"قدر النادي الأهلي اللعب على جميع البطولات، وزيارة الكابتن محمود الخطيب أثرت على اللاعبين ويقوم بإيصال رسالة إلى اللاعبين بأن النادي في ظهرهم".

وأستهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقب الدوري المصري بالفوز على مضيفه سموحة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك صمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز حصد الأهلي أول ٣ نقاط له في مشواره نحو الدفاع عن لقب الدوري، بينما بقي سموحة بدون أي نقطة.

