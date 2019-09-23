رياضة | عدلي رسلان في معسكر نادي الحمام بالساحل الشمالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عدلي رسلان في معسكر نادي الحمام بالساحل الشمالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص عدلي رسلان رئيس نادي الحمام علي زيارة الفريق بمعسكرة المغلق بإحدي فنادق الساحل الشمالي بمدينة العلمين الذي يستمر لمدة أسبوع للإطمئنان علي الفريق والإجتماع مع الجهاز الفني واللاعبين للشد من أزرهم وتأكيد أن الفترة القادمة لاتحتمل أي تراخي أو أستهتار.وأعرب الجهاز الفني بقيادة أحمد فكري الصغير واللاعبين عن سعادتهم بالمعسكر وتأكيدهم لرئيس الناس بأن الفندق ومكان المعسكر أكثر من رائع.

انتظم في المعسكر لاعبو الفريق القدامي المقيدين بالقائمة الأولي بالفريق وهم : أحمد الدماطي، ووليد إبراهيم ، وضياء مسعود، ومهنا منصور ، والدسوقي مسعد، وأحمد سمير الفار، ويايا كونيه، ومحمد شعبان.

واللاعبون الجدد الذي تعاقد معهم النادي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية حيث تعاقد النادي مع 14 لاعب حتي الأن وهم : محمود زناتي مهاجم نادي الشمس، وعبد الرحمن عيد كاستيلو لاعب حرس الحدود، ومحمد العزب لاعب وسط النصر القاهري، وإسلام الحريري حارس مرمي مركز شباب الحمام ، ومصطفي عفروتو لاعب مصر المقاصه.

كما ضم الحمام رباعي الإسماعيلي مواليد 1997 شهاب محمد، ومحمود أبو جوده، ومحمد صلاح، ومحمود أبو زيد لاعبي الإسماعيلي، ومحمد فتحي حارس كفر الشيخ، وفرج شوقي حارس فاركو، وعمر مرعي حارس حرس الحدود، وعمار شحاتة لاعب أسوان، ومحمد بركات لاعب دولفي السكندري.

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وحرص أحمد فكري علي إستغلال المعسكر أفضل إستغلال وقرر خوض الفريق تدريبين في اليوم صباحا ومساء حيث خاض الفريق تمرينه الأول في السابعة صباحا تناول بعدة اللاعبين وجبة الأفطار في الثامنة والنصف صباحا وخلد بعده اللاعبين للراحة وإستغل بعض اللاعبين بعض الوقت قبل تناول وجبة الغذاء في نزول حمام السباحة بالفندق وبعد الغداء أجتمع الجهاز الفني للاعبين قبل خوضهم للمران المسائي حث فيه المدير الفني اللاعبين علي الألتزام وإستغلال المعسكر أفضل إستغلال كما حرص سيد زهران علي اللاعبين علي توجيهه رسالة للاعبين بالإلتزام وتوعد أي لاعب يخرج عن النظام بعقوبات شديدة.

يذكر أن نادي الحمام بدأ فترة إعداده للموسم الجديد في الخامس عشر من يوليو وخلال فترة إعداده خاض الفريق 10مباريات وديه حتي الأن بدأها مع أسوان وخسر بهدف نظيف وفاز في الثانية علي برج العرب بهدف نظيف وفي ثالث مواجهاته حقق الفوز علي البنك الأهلي بهدفين نظيفين وفاز في رابع مبارياته أمام مركز شباب الحمام 2/3 وخسر من أبو قير للأسمدة 2/4 وخسر من سيراميكا 1/4 وخسر من اف سي مصر 1/2 وخسر أمام بني سويف أحد فرق مجموعة الصعيد 0/3 وتعادل أمام مركز شباب الحمام 1/1 وتعادل مع فاركو 2/2، وخسر في أخر مبارياتة الودية من الخلود السعودي 1/2.



ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية الخميس ولم يحدد طرفها حتي الأن.

