رياضة | اتحاد الكرة يحسم مع البدري وديات منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يحسم مع البدري وديات منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدرس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عدد من العروض من شركات التسويق لإقامة مباراتان وديتان للمنتخب الوطنى الأول والذى يقوده حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر، والذى يستعد للمعسكر القادم والذى سينطلق يوم 7 أكتوبر، ويعد هو المعسكر الأول للبدري.

وتعرض اللجنة الخماسية على حسام البدري العروض لإختيار المباريات التى يحتاجها المدرب خلال الشهر القادم، ويسعي الاتحاد المصري لكرة القدم على توفير مباراتان وديتان فى معسكر داخل مصر للمنتخب فى أول تجمع لحسام البدري.

وأعلن حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر عن قائمة المحترفين الذى سيضمها للمشاركة مع الفراعنة خلال أول معسكر تحت قيادته والمقرر إقامته فى الفترة من 7 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر المقبل.

وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى على الإستدعاء للمحترفين الذى اختارهم حسام البدري لأنديتهم قبل 15 يوم من المعسكر لحفظ حقوق المنتحب في لاعبيه.

1_ محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى

2_ أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى

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3_ محمد الننى لاعب بشكتاش التركي

4_ محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزى.

5_ أحمد حسن كوكا لاعب سبورتينج براجا البرتغالي

وإستبعد البدري عدد من اللاعبين المحترفين كانوا يتم ضمهم للفراعنة خلال الفترات الماضية مثل أحمد المحمدي وعلى غزال وعمرو وردة وسام مرسي

وتعلن اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد برئاسة عمرو الجناينى مع البدري يوم الأربعاء الجهاز المعاون للفراعنة ثم إقامة مؤتمر صحفي يوم الخميس للإعلان رسمياً عن الجهاز الجديد لمنتخب مصر.

ويستعد البدري لقيادة منتخب مصر فى أول مباراة رسمية يوم 11 نوفمبر 2019 أمام منتخب كينيا ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.