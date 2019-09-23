رياضة | الأهلي يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز على سموحة بهدف نظيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز على سموحة بهدف نظيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الشوط الأول
أجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عدة تغييرات في تشكيل فريقه بالنظر لمباراته أمام الزمالك حيث أشرك محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف وجيرالدو وومروان محسن منذ بداية اللقاء.
بدأت المباراة هادئة ولم تشهد الدقائق الـ٥ الأولى أي خطورة حيث انحصر اللعب في وسط الملعب، ولم يظهر للمهاجمين أن خطورة.
ومع حلول الدقيقة ٦ انطلق محمد الترهوني لاعب سموحة من الناحية اليسرى، ومرر كرة عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء، لكن محمد الشناوي حارس الأهلي أمسك الكرة قبل الوصول إلى شريف رضا.
وفي الدقيقة ٩ مرر محمد مجدي "قفشة" الكرة لعلي معلول الذي لعب كرة عرضية رائعة قابلها رمضان صبحي برأسه لكن الهاني سليمان تصدى لها ببراعة.
ومن تمريرة رائعة من مروان محسن لزميله رمضان صبحي في الدقيقة ١٠ الذي انفرد بالهاني سليمان ليضع الكرة داخل الشباك معلنًا الهدف الأول للأهلي في المباراة.
بعد الهدف الأول للفريق الأحمر، انطلق الأنجولي جيرالدو من الناحية اليمنى لكن تمريرته العرضية داخل منطقة جزاء سموحة أبعدها محمود عزت، ليمرر علي معلول كرة عرضية أخرى أمسكها الهاني سليمان، حارس أصحاب الأرض.
وعلى الرغم من تقدم الأهلي بالهدف الأول إلا أن الفريق السكندري لم يُشكل خطورة على مرمى محمد الشناوي واكتفى بالدفاع، ليمرر رمضان صبحي كرة بينية لمروان محسن الذي سدد الكرة ضعيفة في يد الهاني سليمان حارس أصحاب الأرض.
وفي الدقيقة ٢٥ بدأ فريق سموحة في الهجوم على مرمى الأهلي ليحصل على ركلة حرة مباشرة أبعدها حمدي فتحي ببراعة، ثم يحصل بعدها أيمن أشرف على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعد تدخله القوي مع أحمد حمص لاعب الفريق السكندًي في الدقيقة ٢٨.
وحصل محمد الترهوني لاعب سموحة على البطاقة الصفراء الثانية بتدخله العنيف على رمضان صبحي لاعب الأهلي في الجانب الأيمن لينفذ الركلة الحرة علي معلول لكن يوسف يعقوبو أبعد الكرة عن منطقة جزاء الهاني سليمان إلى ركلة ركنية.
وسقط مروان محسن على الأرض بعد اصطدامه مع يوسف ديوب مدافع سموحة في الدقيقة ٣٥،ليخرج من ملعب المباراة ويحل زميله جونيور أجاي.
وفي الدقيقة ٤٠ سدد إسلام جمال كرة قوية لكن محمد الشناوي حارس الأهلي تصدى لها ببراعة وأبعدها عن مرماه إلى ركلة ركنية، ليواصل الشناوي تألقه عن مرماه بالتصدي لضربة رأسية رائعة من محمود عزت مدافع سموحة.
ومرت الدقائق المتبقية من هذا الشوط دون جديد لينتهي بتقدم الأهلي بهدف نظيف.
الشوط الثاني
مع بداية الشوط الثاني دفع حسام حسن المدير الفني لسموحة بأحمد جمال وضح دماء جديدة في وسط الفريق السكندري.
وفي الدقيقة ٤٧ وصلت الكرة على حدود منطقة جزاء الأهلي إلى أحمد أبو الفنوح ظهير أيسر سموحة الذي سددا الكرة بيمينه أعلى عارضة محمد الشناوي حارس الأهلي.
ومع حلول الدقيقة ٥٤ مرر جيرالدو بينية رائعة لزميله جونيور أجاي وضعته منفردًا بمرمى سموحة لكنه سدد الكرة بغرابة فوق عارضة الهاني سليمان، ومهدرًا فرصة إضافة الهدف الثاني للفريق الأحمر.
ومن تدخل عنيف لأحمد فتوح على جيرالدو دا كوستا حصل الظهير الأيسر لسموحة على البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة في الدقيقة ٥٦، لينفذها علي معلول لكن عارضة سموحة حالت دون إحرازه للهدف الثاني بعدما تصدت للكرة الخطيرة.
وانطلق جيرالدو من الناحية اليمنى للأهلي مراوغًا أحمد فتوح ويسقط داخل منطقة الجزاء مطالبًا بركلة جزاء لكن أحمد الغندور حكم المباراة احتسب الكرة ركلة حرة على لاعب الأهلي بداعي التقثيل.
وفي الدقيقة ٦١ قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إجراء التغيير الثاني للأهلي بالدفع بوليد سليمان بدًلا من محمد مجدي "قفشة"، ليرد عليه حسام حسن بإشراك أحمد حسن مكي بدًلا من إسلام جمال لزيادة الفاعلية الهجومية لفريقه في ظل دخول المباراة النصف ساعة الأخيرة.
وانطلق أحمد فتوح من الجهة اليسرى لكن تسديدته القوية ذهبت بعيدًا عن مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي، ليمرر بعدها رمضان صبحي الكرة لعلي معلىب المنطلق ويمررها معلول داخل منطقة الجزاء لكن محمود عرت أبعدها قبل ان تصل لجونيور أجاي.
ومن هجمة منظمة مرر رمضان صبحي كرة رائعة لعلي معلول الذي انطلق من الخلف مراوغًا محمود عزت مدافع سموحة داخل منطقة الجزاء ويمرر الكرة إلى وليد سليمان في الدقيقة ٧٥، لكن يوسف ديوب لاعب الفريق السكندري وضع قدمه في الكرة لتبتعد عن لاعب الأهلي وتضيع فرصة خطيرة لرجال المدرب فايلر.
وقبل نهاية المباراة بـ١٢ دقيقة دفع حسام حسن المدير الفني لسموحة بالمهاجم حسام حسن لزيادة الناحية الهجومية بدًلا من المدافع رجب نبيل، لينتقل أحمد جمال للعب في قلب الدفاع بجوار محمود عزت.
وفي الدقيقة ٨٥ دفع فايلر بأخر تغييراته بإشراك حسين الشحات بدًلا من رمضان صبحي، لتمر الدقائق الخمس المبقية دون جديد على مستوى النتيجة وينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف نظيف.
وبهذا الفوز حصد الأهلي أول ٣ نقاط له في مشواره نحو الدفاع عن لقب الدوري، بينما بقي سموحة بدون أي نقطة.