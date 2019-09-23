رياضة | الأهلي يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز على سموحة بهدف نظيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز على سموحة بهدف نظيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقب الدوري المصري بالفوز على مضيفه سموحة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك صمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

الشوط الأول



أجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عدة تغييرات في تشكيل فريقه بالنظر لمباراته أمام الزمالك حيث أشرك محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف وجيرالدو وومروان محسن منذ بداية اللقاء.

بدأت المباراة هادئة ولم تشهد الدقائق الـ٥ الأولى أي خطورة حيث انحصر اللعب في وسط الملعب، ولم يظهر للمهاجمين أن خطورة.

ومع حلول الدقيقة ٦ انطلق محمد الترهوني لاعب سموحة من الناحية اليسرى، ومرر كرة عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء، لكن محمد الشناوي حارس الأهلي أمسك الكرة قبل الوصول إلى شريف رضا.

وفي الدقيقة ٩ مرر محمد مجدي "قفشة" الكرة لعلي معلول الذي لعب كرة عرضية رائعة قابلها رمضان صبحي برأسه لكن الهاني سليمان تصدى لها ببراعة.

ومن تمريرة رائعة من مروان محسن لزميله رمضان صبحي في الدقيقة ١٠ الذي انفرد بالهاني سليمان ليضع الكرة داخل الشباك معلنًا الهدف الأول للأهلي في المباراة.

بعد الهدف الأول للفريق الأحمر، انطلق الأنجولي جيرالدو من الناحية اليمنى لكن تمريرته العرضية داخل منطقة جزاء سموحة أبعدها محمود عزت، ليمرر علي معلول كرة عرضية أخرى أمسكها الهاني سليمان، حارس أصحاب الأرض.

وعلى الرغم من تقدم الأهلي بالهدف الأول إلا أن الفريق السكندري لم يُشكل خطورة على مرمى محمد الشناوي واكتفى بالدفاع، ليمرر رمضان صبحي كرة بينية لمروان محسن الذي سدد الكرة ضعيفة في يد الهاني سليمان حارس أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة ٢٥ بدأ فريق سموحة في الهجوم على مرمى الأهلي ليحصل على ركلة حرة مباشرة أبعدها حمدي فتحي ببراعة، ثم يحصل بعدها أيمن أشرف على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعد تدخله القوي مع أحمد حمص لاعب الفريق السكندًي في الدقيقة ٢٨.

وحصل محمد الترهوني لاعب سموحة على البطاقة الصفراء الثانية بتدخله العنيف على رمضان صبحي لاعب الأهلي في الجانب الأيمن لينفذ الركلة الحرة علي معلول لكن يوسف يعقوبو أبعد الكرة عن منطقة جزاء الهاني سليمان إلى ركلة ركنية.

وسقط مروان محسن على الأرض بعد اصطدامه مع يوسف ديوب مدافع سموحة في الدقيقة ٣٥،ليخرج من ملعب المباراة ويحل زميله جونيور أجاي.

وفي الدقيقة ٤٠ سدد إسلام جمال كرة قوية لكن محمد الشناوي حارس الأهلي تصدى لها ببراعة وأبعدها عن مرماه إلى ركلة ركنية، ليواصل الشناوي تألقه عن مرماه بالتصدي لضربة رأسية رائعة من محمود عزت مدافع سموحة.

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ومرت الدقائق المتبقية من هذا الشوط دون جديد لينتهي بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني