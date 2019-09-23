رياضة | مشاهدة حفل اختيار أفضل لاعب في العالم في 2019 بث مباشر beIN SPORTS الإخبارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة حفل اختيار أفضل لاعب في العالم في 2019 بث مباشر beIN SPORTS الإخبارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر beIN NOW لحفل اختيار أفضل لاعب في العالم في عام 2019 من قبل الفيفا انطلاقاً من الساعة 20:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وسيكون الحفل منقولاً بشكل مباشر على beIN SPORTS الإخبارية.

مشاهدة حفل الفيفا لاختيار أفضل لاعب في العالم عام 2019 في بث مباشر عبر الانترنت

يقيم الفيفا اليوم في مدينة ميلانو الإيطالية، حفل جوائزه السنوية، وأبرزها جائزة أفضل لاعب. ومنذ إنشاء هذه الجائزة في عام 2016 توج الفائز بلقب أفضل لاعب من الفيفا، بالكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، والتي يقام حفلها في الثاني من كانون الأول/ديسمبر.

Advertisements

موعد حفل جوائز The BEST

ينطلق حفل توزيع جوائز The BEST 2019 في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة والنصف بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مساء اليوم الأثنين الموافق 23 سبتمبر الجاري، في مدينة ميلانو الإيطالية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن عن كون حفل جوائز The BEST 2019 سيكون مخصص من أجل توزيع نحو 9 جوائز وأهمها جائزة افضل لاعب في العالم 2019، وجائزة أفضل مدرب لفرق الرجال 2019، وجائزة أفضل لاعبة وأفضل مدرب لفرق السيدات.

تفاصيل حفل جوائز The BEST

ويستضيف مسرح "لا سكالا" التاريخى بمدينة "ميلانو" الإيطالية، مساء اليوم الأثنين النسخة الرابعة من حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وبكل تأكيد ستخطف جائزة أفضل لاعب في العالم كل الأنظار في الحفل، خاصة مع ترشح أسماء لامعة للجائزة في العام الحالي، وهم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، والأرجنتيني ليوينل ميسي نجم برشلونة، والأسم الجديد الذي يظهر لأول مرة في حفل جوائز The BEST الهولندي، فيرجيل فان دايك والذي نجح قبل نحو شهر من الآن من حصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا متفوقًا على ميسي وكريستيانو رونالدو.