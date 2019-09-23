رياضة | خالد قمر يقود تشكيل الاتحاد السكندري أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد قمر يقود تشكيل الاتحاد السكندري أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الاتحاد السكندري، تشكيل زعيم الثغر لمباراة الزمالك ضمن مواجهات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى : عماد السيد

خط الدفاع : السيد سالم .. محمد انور ..محمود رزق.. أسامة العزب

خط الوسط : خالد الغندور .. نور السيد .. اكوي

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خط الهجوم : كريم الديب .. جدو .. خالد قمر

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس في تمام الساعة الثامنة مساء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقد أسفرت القرعة عن مواجهة الفارس الابيض لسيد البلد في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة المحلية في النسخة الحالية، حيث تتكرر مواجهة الدور قبل النهائي لبطولة الكأس، والذي نجح فيها الزمالك بالفوز بهدف نظيف سجله المهاجم مصطفى محمد.

وتقوم قناتي اون سبورت وتايم سبورت ببث المباراة مباشرةً يوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث اذاعتي الشباب والرياضة واون سبورت اللقاء على الهواء عبر موجات الراديو.