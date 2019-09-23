رياضة | جاريث بيل يُسكت ويرتدي ثوب الإجادة أمام إشبيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريث بيل يُسكت ويرتدي ثوب الإجادة أمام إشبيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن النجم الدولي الويلزي، جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، قد كان أكثر حدة، ضد إشبيلية، في المباراة التي فاز بيها الأبض الملكي بهدف نظيف، ضمن منافسات الليجا الإسبانية، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وكان عمل النجم الويلزي رائعًا في التغطية على ريغيليون، حيث شهد ملعب رامون سانشيز بيزخوان إصدارًا محدّثًا من بيل، في مرات سابقة كان من النادر رؤية بيل وهو يؤدي مهامه الدفاعية، ولكن في مباراة الأمس كان هدفه الأساسي هو سد الطريق أمام سيرخيو ريجيليون.

بعد إلغاء بند الخوف، زيدان كان يعلم بأنه سيواجه لاعبًا يعد سلاح هجومي فعال، لذلك اضطر للحد من خطورته والذي اُختير لتأدية هذه المهمة هو الويلزي بيل.

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المهمة لم تكن بسيطة لكن الويلزي قام بتأديتها على أكمل وجه، حيث كان يمكن لـ زيدان أن يختار فاسكيز وفينيسيوس على سبيل المثال للقيام بهذا الدور، لكنه راهن على بيل وفي النهاية كسب الرهان فقد استجاب الويلزي بشكل رائع.

قام ريجيليون بانطلاقات عديدة، لكن بيل كان منتبهًا وجادًّا في مهمته الدفاعية، بيل لم يمنح ريجيليون فرصة لإحداث أي خطر، كذلك ريغيليون منع أي خطورة تأتي من بيل، فقد كانت مبارزة كبيرة بينهما مع قليل من التوتر.

في الشوط الأول كان كل لاعب فيهما ملازمًا للآخر، فكانت أدوارهم الدفاعية أكثر بكثير من الأدوار الهجومية، بالكاد استطاع بيل تسديد الكرة عبر ركلة حرة، ولكن بيل استثمر فرصته ووقته في منع أي مساحة يراها ريغيليون.

في الشوط الثاني أخرج بيل قدراته الهجومية، وبدأ في الظهور كثيرًا، وأبرز انطلاقة له كانت تلك التي جاء منها هدف التقدم. بعد أداء بيل المثالي الثقة بينه وبين زيدان عادت، حيث كان من المتوقع أن لا يحصل بيل على أي فرصة، لكن الحقيقة كانت بأنه كان رهانًا جديدًا لـ زيزو.