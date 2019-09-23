رياضة | عاجل - مفاجأت كبري في تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - مفاجأت كبري في تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق المقررة له مواجهة نادي الاتحاد السكندري في الثامنة مساء اليوم على استاد بتروسبورت في القاهرة الجديدة بالجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين:

محمد عواد في حراسة المرمى

عبد الله جمعة – محمود الونش – محمود علاء – حمدى النقاز في خط الدفاع

أحمد سيد زيزو – فرجاني ساسي – امام عاشور – محمد أونجم في خط الوسط

خالد بوطيب ومصطفي محمد في خط الهجوم

ويجلس على دكة البدلاء اللاعبون: محمد أبو جبل – محمد عبد السلام – يوسف اوباما – أشرف بن شرقي- محمود عبدالرازق شيكابالا – محمد عبد الشافي – عمر السعيد.

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وحرص لاعبي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على ارتداء قميص يحمل صورة الطفل الراحل أدهم الكيكي الذي وافته المنية أثر حادث طريق، وذلك أثناء سفره إلى ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب لتشجيع الزمالك في مباراة السوبر المصري،.

ويخوض لاعبي الزمالك فترة الاحماء التي تسبق المباراة بالقميص الأسود المكتوب عليه في الجنة يا أدهم ، حيث حرص الجميع على تقديم شيء بسيط لروح اللاعب بعد وفاته في الحادث الأليم.

ووصلت حافلة فريق الزمالك إلى ملعب ستاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، قبل المباراة الهامة للأبيض أمام الاتحاد السكندري ضمن مواجهات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

ويقود المباراة تحكيمياً أمين عمر ويعاونه هاني عبد الفتاح وهاني خيري، وإبراهيم محجوب حكما رابعا.

واختتم فريق الزمالك *الزمالك تدريباته الجماعية امس الأحد على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس في تمام الساعة العاشرة مساء، وذلك استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن مواجهات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

ويسعى الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الابيض للفوز في المواجهة الأولى له ببطولة الدوري، بعد خسارة السوبر المصري على يد الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة ميتشو بدراسة جميع أوراق اللعب بفريق الاتحاد، بالإضافة إلى مراجعة نقاط القوة والضعف بزعيم الثغر، حيث حرص المدرب على مشاهدة مباراة الفريقين في بطولة الكأس ومراجعة بعض المواجهات الأخضر للفريق الأخضر.