رياضة | "الخليج 365 الرياضي" يكشف عن لاعبي الأهلي "المتوقع" ضمهم للمنتخب تحت قيادة البدري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365 الرياضي" يكشف عن لاعبي الأهلي "المتوقع" ضمهم للمنتخب تحت قيادة البدري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر من اختيار القائمة المحلية للفراعنة والذى ستخوض معسكر أكتوبر المقبل وتحديداً فى الفترة من 7 أكتوبر وحتي 15 أكتوبر المقبل.

ويسعي حسام البدري مع اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى على إقامة وديتين خلال تلك الفترة لمشاهدة عدد كبير من اللاعبين قبل المشاركة فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 والمقرر إقامتها بالكاميرون.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" 7 لاعبين من المتوقع ضمهم من جانب حسام البدري فى أولى معسكرات الفراعنة تحت قيادته :

محمد الشناوي حارس مرمي الفريق

أيمن أشرف الظهير الأيسر ومدافع الفريق

أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق

عمرو السولية لاعب وسط الفريق

حسين الشحات لاعب وسط الفريق

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محمد مجدي قفشة لاعب وسط الفريق

رمضان صبحي لاعب وسط الفريق الهجومي

واستدعي حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر 5 محترفين فقط للمعسكر القادم وهم :



1_ محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى

2_ أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى

3_ محمد الننى لاعب بشكتاش التركي

4_ محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزى.

5_ أحمد حسن كوكا لاعب سبورتينج براجا البرتغالي

ويستعد البدري لقيادة منتخب مصر فى أول مباراة رسمية يوم 11 نوفمبر 2019 أمام منتخب كينيا ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.