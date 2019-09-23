رياضة | لاعبو الزمالك ينعون الطفل أدهم الكيكي قبل مواجهة الاتحاد السكندري (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعبو الزمالك ينعون الطفل أدهم الكيكي قبل مواجهة الاتحاد السكندري (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص لاعبوا فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على ارتداء قميص يحمل صورة الطفل الراحل أدهم الكيكي الذي وافته المنية أثر حادث طريق، وذلك أثناء سفره إلى ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب لتشجيع الزمالك في مباراة السوبر المصري،.

وقام لاعبوا الفريق الابيض بارتداء قميص اسود يحمل صورة الطفل أدهم الكيكي، من اجل إحياء ذكراه الطيبة بين جماهير نادي الزمالك.

ويخوض لاعبي الزمالك فترة الاحماء التي تسبق المباراة بالقميص الأسود المكتوب عليه في الجنة يا أدهم ، حيث حرص الجميع على تقديم شيء بسيط لروح اللاعب بعد وفاته في الحادث الأليم.

ووصلت حافلة فريق الزمالك إلى ملعب ستاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، قبل المباراة الهامة للأبيض أمام الاتحاد السكندري ضمن مواجهات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

ويقود المباراة تحكيمياً أمين عمر ويعاونه هاني عبد الفتاح وهاني خيري، وإبراهيم محجوب حكما رابعا.

واختتم فريق الزمالك *الزمالك تدريباته الجماعية امس الأحد على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس في تمام الساعة العاشرة مساء، وذلك استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن مواجهات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

ويسعى الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الابيض للفوز في المواجهة الأولى له ببطولة الدوري، بعد خسارة السوبر المصري على يد الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة ميتشو بدراسة جميع أوراق اللعب بفريق الاتحاد، بالإضافة إلى مراجعة نقاط القوة والضعف بزعيم الثغر، حيث حرص المدرب على مشاهدة مباراة الفريقين في بطولة الكأس ومراجعة بعض المواجهات الأخضر للفريق الأخضر.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري يوم الاثنين المقبل على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس في تمام الساعة الثامنة مساء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقد أسفرت القرعة عن مواجهة الفارس الابيض لسيد البلد في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة المحلية في النسخة الحالية، حيث تتكرر مواجهة الدور قبل النهائي لبطولة الكأس، والذي نجح فيها الزمالك بالفوز بهدف نظيف سجله المهاجم مصطفى محمد.

وتقوم قناتي اون سبورت وتايم سبورت ببث المباراة مباشرةً يوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث اذاعتي الشباب والرياضة واون سبورت اللقاء على الهواء عبر موجات الراديو.

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ويسعى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو إلى عبور الخسارة التي تعرض لها الابيض نن الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في بطولة كأس السوبر المصري، حيث يرغب المدرب في الفوز على زعيم الثغر وحسم نتيجة اللقاء بشكل مبكر للتواجد في قمة الدوري من اول جولة.

ومن المقرر ان يقوم الصربي ميتشو بعمل بعض التغييرات على تشكيل الزمالك في مباراة الاتحاد السكندري، وذلك بعد تأكد غياب الثنائي طارق حامد للايقاف ومحمد عبد الغني للإصابة، حيث تعرض الأخير لشد في العضلة الخلفية اثناء مواجهة الأهلي في مباراة السوبر المصري، ليتاكد غيابه لمدة عشرة أيام.

وقد تشهد المباراة ظهور الثنائي احمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش في تشكيل الزمالك الأساسي، بالإضافة إلى عودة المتألق مصطفى محمد لقيادة خط الهجوم الابيض بعد ظهوره بشكل رائع في مباراة الأهلي عقب نزوله كبديل في الشوط الثاني.

تاريخ مواجهات الزمالك والاتحاد السكندري

واجه فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندري خمسة مرات خلال الموسم الماضي، مبارتين في الدوري، ومواجهتين في الكأس ولقاء وحيد في بطولة كأس مصر، حيث نجح الابيض في الفوز في أربعة مناسبات ونجح زعيم الثغر غي الفوز بمباراة وحيدة.

وجاءت نتائج الفريقين خلال الخمس مواجهات كالتالي :

فوز الزمالك على الاتحاد السكندري بخمسة أهداف مقابل هدف وحسد في الدور الأول من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٨ ٢٠١٩.

فوز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في ذهاب دور الستة عشر من البطولة العربية للأندية.

فوز الاتحاد السكندري على الزمالك بهدف نظيف في إياب دور الستة عشر من البطولة العربية للأندية ثم الفوز ٥/٣ بركلات الجزاء الترجيحية.

فوز الزمالك على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الدور الثاني من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٨ ٢٠١٩.

فوز الزمالك على الاتحاد السكندريببهدف نظيف في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.