رياضة | ميسي يحقق رقمًا سلبيًا غير مسبوق

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كشفت تقارير إحصائية عالمية أن ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة سجل رقماً قياسياً سلبيا له في هزيمة فريقه على يد غرناطة بهدفين نظيفين السبت الماضي وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وأفادت شبكة أوبتا للإحصائيات بأن ميسي لم يحقق الفوز في آخر 4 مباريات خاضها مع برشلونة في جميع المسابقات، حيث تعادل في مبارتين وخسر في مبارتين.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن الأربع المباريات التي لم يفز فيها ميسي هو أسوأ سجل له منذ أبريل 2013 عندما فشل في الفوز مع النادي الكتالوني في 5 مباريات متتالية وهو أسوأ أرقامه الاحترافية وقد حدث أيضا ذلك في مارس 2009.

وذكرت الشبكة العالمية أن ميسي كان يعاني من إصابة في بداية الموسم منعته من المشاركة مع البلوجرانا طوال الفترة الماضية قبل العودة والظهور لبعض الوقت أمام بروسيا دورتموند في أول جولات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في المباراة التي انتهت بينهما بالتعادل السلبي قبل المشاركة أمام غرناطة في الشوط الثاني أيضا في الدوري الإسباني والتي انتهت بخسارة البرسا بهدفين نظيفين.