رياضة | دمنهور يتعادل مع الحرية ويلاقي الجمهورية ودياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دمنهور يتعادل مع الحرية ويلاقي الجمهورية ودياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت المباراة الودية التى جمعت الفريق الاول لنادي دمنهور أحد أندية المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى وضيفه الحرية بنتيجة 0/0 وذلك على ملعب استاد دمنهور.

وخلال المباراة حرص الجهاز الفنى لدمنهور بقيادة أحمدساري على إشراك العديد من العناصر الفنية بصفوف الفريق والاطمئنان على جاهزية العائدين من الإصابة،, كما اشرك خلال المباراة جميع اللاعبين وتجربة عدد من البدلاء .

وحرص أحمد ساري المدير الفنى لدمنهور علي التعرف خلال اللقاء على مدى استيعاب لاعبي الفريق للجمل الفنية والخططية التى تم التدرب عليها خلال الفترة السابقة .

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وكان دمنهور قد خاض العديد من التجارب الودية وعددهم 12 تجربة ودية حتى الآن، مباراتين مع فريق شرطة مطروح، أحد فرق دوري القسم الثالث، بمجموعة الإسكندرية، ومباراة مع الأتحادالسكندري، وسبورتنج، وأخرى مع طنطا، ونادي كوم حمادة، وأيتاي البارود ،وحوش عيسي ، ومركز شباب كوم حمادة، وغزل شبين، وسبورتنج للمرة الثانية وشرطة مطروح

وكان مسئولو دمنهور قد تعاقدوا مع 13 صفقة جديدة وهم خميس حسني لاعب وسط الرجاء، وعصام عادل صانع ألعاب أف سي مصر، ومحمود فتحي لاعب وسط الأوليمبي، وأحمد العوضي مهاجم مالية كفر الزيات، وعمرو الصعيدي حارس سيدي سالم، ومحمد عبد الرحيم مهاجم غزل كفر الداور، وعلي العربي ظهير أيمن الرجاء، وعمرو صبحي حارس مرمي السكة الحديد، وأحمد عبد القادر (العش) مدافع سموحة بجانب التجديد للثنائي رضوان يوسف، والسيد عبد العال، وإسلام رمضان ظهير أيسر الإوليمبي،وابراهيم حميدو صانع ألعاب حوش عيسي .

ويشارك الفريق البحراوي، في المجموعة الثالثة، والتي تضم، فاركو، أبو قير، الحمام، الرجاء، الأوليمبي، غزل المحلة، بلدية المحلة، بيلا، دكرنس، المنصورة، مالية كفر الزيات.