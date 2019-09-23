رياضة | القناة يستعد للقسم الثاني بـ 12 صفقة و22 مباراة ودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة يستعد للقسم الثاني بـ 12 صفقة و22 مباراة ودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة تدريباته الجماعية الإثنين، علي ملعب القناة القديم بالاسماعيلية عقب راحة 48 ساعة حصل عليها اللاعبون، بعد مباراة غزل المحلة الودية، والتي إنتهت بخسارة القناة بهدفين مقابل هدف.

واستمر التدريب قرابة الساعتين وتنوع ما بين بدني وخططي وفني وانتهي بتقسيمة، وشارك حمزة الجمل المدير الفني، ومحمد حمص المدرب العام، لاعبيهم التدريبات وظهر الجميع بمستوي جيد.

15 لاعب في القائمة الأولى للقناة بالموسم الجديد



قام الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة بقيد 15 لاعب في القائمة الأولى، استعداداً للمشاركة في الموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

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وشملت القائمة قيد 15 لاعب وهم : محمد طلبه، أحمد علي، أحمد فوزي، إسلام سيد، إسلام زيادة، إسلام نبيل، محمد عبد الستار، محمد يحيى، محمد السيد عبد الرحيم، محمد أمين، محمد طارق، محمد علي، محمد يوسف، شريف أشرف، علي شوقي.

الصفقات الجديدة



وحصل مسئولو القناة على توقيع 12 لاعب حتى الآن، حيث ضم كلاً من : مصطفى ديدا حارس فاركو، شوقي فتحي وعبد الحميد سامي لاعبا البلدية، أحمد عبد الرحمن لاعب منتخب السويس، محمد يسري لاعب سموحه، علاء البدري، وحسين رمضان ومحمد خليفة ثلاثي طنطا، وأحمد مصطفى لالا من بتروجت، وفتحي عثمان من طلائع الجيش ، ومحمد رضا من بتروجت ، وحسام عبد الواحد من كوكاكولا.

وديات القناة



وخاض فريق القناة 22 مباراة ودية منذ بداية الموسم الحالي، حيث تغلب على كهرباء الإسماعيلية 2-1، والعين 2-1، وأكاديمية أكفا 2-0، والجبلين 2-1، والإسماعيلي 1-0، وبلدية الإسماعيلية 3-1، وبورفؤاد 2-1، والبنك الأهلي 1-0 ، وعلي بلدية الاسماعيلية 2-0 ، وعلي دكرنس 1-0 ، وعلي منتخب الاسماعيلية 7-0

وخسر القناة من الباطن السعودي 0-1، ومن بلبيس 2-3، ومن اتحاد الشرطة 0-1، بينما تعادل من قبل أمام الإسماعيلي 1-1، والمقاصة 1-1، والمصري 0-0، وبترول أسيوط 1-1، والنصر 2-2 ، وتعادل مع المحلة 2-2 .