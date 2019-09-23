رياضة | مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم 2022

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحلم الجماهير المصرية بصعود منتخب مصر لبطولة كأس العالم 2022 والمقرر إقامته بقطر، بعد أن أعلنت اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عن إختيار حسام البدري مدير فنى لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة والذى سيخوض فيها المنتخب تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون وتصفيات كأس العالم.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن تغير نظام الصعود لكأس العالم عن التصفيات السابقة، فسيكون هناك ثلاث مراحل انتهت منهم المرحلة الأولى بتأهل 14 منتخب لينضموا ل 26 منتخب الذى تم إعفائهم للمرحلة الثانية.

وتم إعفاء مصر منها لتدخل مصر مباشرة من المرحلة الثانية والتى ستتكون من 10 مجموعات كل مجموعة ستضم 4 منتخبات وستقام القرعة الخاصة بهذه المرحلة الفترة القادمة.

بينما المرحلة الثالثة والأخيرة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 سيتأهل أوائل المجموعات ال 10 وستقسمهم الفيفا لمستويين على حسب التصنيف الشهري وسيكون هناك قرعة بينهم لتقام 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب ليصعد 5 منتخبات فقط للمونديال.

ويعرض "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 :

ستقام مباراة الجولة الأولى فى الفترة من 23 إلى 31 مارس 2020 ثم الجولة الثانية فى الفترة من 1 إلى 9 يونيو 2020.

بينما ستكون الجولة الثالثة والجولة الرابعه بعد عام كامل من الجولة الثانية وتحديداً في الفترة من 22 إلى 30 مارس2021.

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ثم ستقام الجولة الخامسة فى الفترة من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2021 والجولة السادسة فى الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر 2021.

بينما ستقام مباراتى الذهاب والإياب فى المرحلة الثالثة والأخيرة للصعود للمونديال فى الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر 2021.

_ بينما ستكون مواعيد مباريات منتخب مصر المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر إقامتها بالكاميرون كالاتي :

وتبدأ مصر مهمتها فى الصعود للبطولة القارية الكبري عندما تواجه منتخب كينيا يوم 11 نوفمبر فى مصر فى أولى مباريات المنتخب تحت قيادة حسام البدري، ثم الجولة الثانية تخرج مصر لمواجهة جزر القمر يوم 19 نوفمبر.

ثم الجولة الثالثة بعد 9 شهور وتحديداً فى 31 أغسطس 2020 عندما تواجه مصر منتخب توجو فى مصر، ثم الجولة الرابعه يوم 8 سبتمبر 2020 ضد توجو خارج مصر.

ثم الجولة الخامسة لتصفيات إفريقيا: من 5 إلى 13 أكتوبر 2020 مع كينيا خارج مصر، ثم الجولة السادسة والأخيرة ستكون من 9 إلى 17 نوفمبر 2020 مع جزر القمر فى مصر.

ويصعد إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية أول وثانى المجموعة فى البطولة التى ستقام فى الكاميرون يونيو 2021.