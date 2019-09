اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر ON PLUS كورة ستار LIVE رابط ماتش الزمالك يوتيوب NEW ON SPORT

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر ON PLUS كورة ستار LIVE رابط ماتش الزمالك يوتيوب NEW ON SPORT والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مباراة الأسبوع الأول فى الدورى المصرى بين فريقى الزمالك والاتحاد السكندرى يوم الإثنين 23/9/2019 تذيع قناة اون سبورت مباريات اليوم بث مباشر 2019 بجودة عالية وبدون تقطيع من خلال خدمة متميزة في الوطن العربي قناة اون سبورت on Sport HD بث مباشر ويسعى الزمالك فى تقديم انطلاقة جيدة بالمباراة الأولى، فيما يطمح الاتحاد فى خطف الفوز الأول والمنافسة الساخنة ببداية جيدة. وكان الزمالك قد حقق المركز الثانى فى بطولة الدورى بالموسم المنقضى، كما يذكر أن الفريق قد حسم بطولة كأس مصر لصالحه بعد الفوز على فريق بيراميدز فى المباراة النهائية بنتيجة 3-0، كما يذكر أنه واجه النادى الأهلى فى لقاء السوبر والذى أقيم منذ أيام وخسر المباراة بنتيجة 3-2، ويستعد الزمالك لخوض لقاء العودة فى دور ال32 أمام فريق جينيراسيون سبورت، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأخير بنتيجة 2-1.

