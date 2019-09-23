اونلاين | شووت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر YALLA GOAL كورة اونلاين ON SPORT Match شيكابالا

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مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم الإثنين 23-9-2019 بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot ، حيث يفتتح فريق الزمالك مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بنسخته الجديدة، من خلال مواجهة الاتحاد السكندرى ضمن منافسات الأسبوع الأول من الدوري، على ملعب بتروسبورت.

ويسعي الزمالك بقيادة مدربه الصربي ميتشو، خلال هذا اللقاء لحصد أول 3 نقاط في مشواره بالدوري أملا في تعويض إخفاقه في تحقيق اللقب المحلي الموسم الماضي، فضلاً عن خسارة بطولة كأس السوبر المصري، لحساب غريمه التقليدي الأهلي.

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ومن المقرر أن يذاع اللقاء المرتقب بين الفارس الأبيض وزعيم الثغر، على فضائيتي أون سبورت On sport وتايم سبورت Time sport، علاوة على ذلك يمكنكم متابعة أحداث المباراة بجودة عالية من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الخليج 365 الرياضي.

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ويتوقع أن يبدأ الصربي ميتشو مدرب الزمالك بالتشكيل التالي: حراسة المرمي: محمد عواد، خط الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبد الله جمعة، حمدي النقاز، خط الوسط: فرجاني ساسي، إمام عاشور، زيزو، أشرف بن شرقي، خط الهجوم: مصطفي محمد.

بينما ضمت قائمة الاتحاد السكندري كلا من: حراسة المرمى: عماد السيد، محمود الزنفلي، خط الدفاع :محمود رزق ،محمد أنور ،إسلام جمال ،مروان النجار ،السيد سالم ،محمود شعبان ،صبري رحيل، أسامة العزب، خط الوسط : نور السيد ،كريم الديب ،نبيل مانجا ،هشام محمد ،احمد حجي خالد الغندور ، غباشي، خط الهجوم: جدو ،خالد قمر ،ايمانويل اوكي.