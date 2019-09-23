اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر الآن oN SPORT YouTube

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر الآن oN SPORT YouTube والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب بترو سبورت اليوم ٢٣ سبتمبر المقبل مباراة قوية تجمع بين نادى الزمالك والاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الذى إنطلق يوم الجمعه الماضية، ويسعى نادى الزمالك للعودة لطريق الإنتصارات والبداية بشكل جيد خلال بطولة الدوري المصري للموسم الجديد 2019_2020، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة Koora Star.

KOORA LIVE موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تتميز مباريات الزمالك والإتحاد السكندري بالقوة والندية والإثارة، وستقام مباراة الزمالك والاتحاد فى تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والتاسعه مساءاً بتوقيت السعودية والعاشرة مساءاً بتوقيت الإمارات والسابعه مساءاً بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى Koora Goal.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري ببطولة الدوري المصري

ستقام مباراة الزمالك والاتحاد فى تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والتاسعه مساءاً بتوقيت السعودية والعاشرة مساءاً بتوقيت الإمارات والسابعه مساءاً بتوقيت جرينتش، وتنقل قناة On Sport HD و Time Sport اللقاء بشكل حصري مفتوح لكل المشاهدين ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد Koora Live.

ويسعى المدير الفنى الصربي ميتشو سريدوفيتش فى إنهاء الأحزان داخل الفريق بعد خسارة بطولة السوبر المصري والذى كان أمام الأهلي منذ أيام وخسره الأبيض بثلاثية مقابل هدفين، بينما واجه ميتشو من قبل الاتحاد السكندري فى نصف نهائي بطولة كأس مصر وانتهت المباراة وقتها بفوز الزمالك بهدف أحرزه مصطفي محمد فى الوقت الإضافي بعد لقاء انتهي بالتعادل.

ويسعى الاتحاد بتقديم صورة جيدة فى اولى مبارياته ببطولة الدوري تحت قيادة مدربه المخضرم طلعت يوسف، ويسعي الفريق السكندري في تحقيق نتيجة إيحابيه فى مباراة اليوم.