اونلاين | يلا شوت live PLUS مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر yallakora كورة جول رابط الاهلي بدون تقطيع now

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يقدم الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الاهلى وسموحة بث مباشر يلا شوت yalaa shoot ، اليوم الاتنين الموافق ٣٢ / ٩ / ٢٠١٩ ، ضمن مبارايات الجولة الأولى لمنافسات الدوري المصري الممتاز ، ويسعى النادي الاهلي للفوز بمباراة اليوم وحصد النقاط الثلاث في بداية مشواره للحفاظ على البطولة للعام الخامس على التوالي، وضم المدير الفني السويسري رينيه فايلر للشياطين الحمر معظم الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الفريق في بداية الموسم وفي مقدمتهم محمد مجدي افشة ومحمود متولي .

موعد مباراة الاهلى وسموحة بث مباشر كورة لايف koora live ، والقنوات الناقله لها:-

تقام مباراة الاهلى وسموحة في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت ابو ظبي، وتذاع المباراة عبر قناتي اون سبورت وتايم سبورت الذين فازوا بحقوق بث الدوري المصري لهذا الموسم.

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ويسعى النادي الاهلي لتحقيق الانتصار الأول له أمام سموحة والاستفادة من الدفعة المعنوية التي بصفوف الفريق المتوج ببطولة السوبر المصري منذ أيام على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك بثلاثية أهداف مقابل هدفين احرزهما جونيور اجايي هدفين وحسين الشحات هدف بينما أحرز أهداف الزمالك محمود علاء ، ويستعد الفريق من خلال المباراة لمباراة العودة للدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري ابطال افريقيا أمام كانو سبورت وفاز الأهلي بمباراة الذهاب بهدفين دون رد خارج الديار

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ويسعى أبناء العميد حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة في تحقيق المفاجأة والفوز على النادي الأهلي بطل النسخة الماضية من بطولة الدوري ويعتمد في تشكيلة الفريق على العديد من الأسماء البارزة في مقدمتهم مهاجم الفريق حسام حسن واوميد اوكري بالإضافة لعدد من اللاعبين الذين تعاقد معهم سموحة في الميركاتو الصيفي الماضي.

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