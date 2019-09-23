شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأت بالجملة بتشكيل الزمالك ضد الاتحاد السكندري بالدوري المصري والان مع التفاصيل

أعلن الصربي ميتشو مدرب نادي الزمالك المصري تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة نادي الاتحاد السكندري بعد قليل ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب بترو سبورت.

مفاجأة بتشكيل الزمالك ضد الاتحاد السكندري

وشهد تشكيل الزمالك الأساسي ضد الاتحاد السكندري العديد من المفاجآت منها عودة كل من عبد الله جمعة ومصطفى محمد وإمام عاشور.

كما قرر ميتشو استبعاد محمود عبد الرازق شيكابالا من تشكيل الزمالك الأساسي ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك ضد الاتحاد السكندري بالدوري المصري

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز

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خط الوسط: فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم وإمام عاشور

خط الهجوم: مصطفى محمد وخالد بوطيب

تشكيل الاتحاد السكندري ضد الزمالك في الدوري المصري

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع :السيد سالم محمد انور محمود رزق اسامه العزب

خط الوسط :نور السيد الغندور كريم الديب

خط الهجوم جدو اوكوي خالد قمر