شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يغيب عن قائمة يوفنتوس ضد بريشيا بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل
أعلن ماوريسيو ساري مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي قائمة الفريق الرسمية لمواجهة نادي بيرشا غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي.
غياب رونالدو عن قائمة يوفنتوس ضد بريشا بالدوري الإيطالي
وشهدت قائمة يوفنتوس لمواجهة بيرشا بالدوري الإيطالي غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق.
قائمة يوفنتوس لمواجهة بيرشا بالدوري الإيطالي:
حراسة المرمى: بوفون، تشيزني، بينسوليو.
الدفاع: دي ليخت، بونوتشي، ديميرال، روجاني، ساندرو، دانيلو.
الوسط: بيانيتش، خضيرة، رامسي، ماتويدي، تشان، رابيو، بينتانكور
الهجوم: ديبالا، كوادرادو، هيجواين، بيرنارديسكي
ترتيب يوفنتوس وبيرشا في الدوري الإيطالي
ويتواجد نادي يوفنتوس في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط بينما يتواجد نادي بيرشا في المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.
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