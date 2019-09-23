شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الألقاب الفردية يعود من جديد بين ميسي ورونالدو والان مع التفاصيل

ينتظر عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم اليوم الإثنين 23 سبتمبر الإعلان عن اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم "The Best" والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم الثلاثي ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس وفيرجيل فان دايك نجم نادي ليفربول.

عودة المنافسة بين رونالدو وميسي على الجوائز الفردية

وتعود المنافسة الفردية المعتادة من جديد بين الثنائي الأفضل في العالم وهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وكان الكرواتي لوكا مودريتش نجم نادي ريال مدريد هو الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم العام الماضي عقب المنافسة مع رونالدو والمصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول ولكن عادت الآن المنافسة بين ميسي وكريستيانو.

أخر لقاء جمع بين ميسي ورونالدو

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وكان ميسي ورونالدو قد تقابل منذ حوالي 3 أسابيع خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في أوروبا وكان فان دايك هو من فاز بجائزة أفضل لاعب.

جوائز رونالدو وميسي الفردية في مسيرتهم

وحصد ليونيل ميسي العديد من الجوائز على المستوى الفردي وهي 5 كرات ذهبية و 6 حذاء ذهبي و مرتين الأفضل في أوروبا ومرة جائزة اليويفا ومثلها من جائزة الأفضل في العالم.

كما حصد رونالدو أيضا الكثير من الجوائز الفردية وهي 5 كرات ذهبية و4 حذاء ذهبي و نسخة من جائزة الأفضل في العالم ومثلها من جائزة بوشكاش ومثلهم من جائزة "ذا بيست" بالإضافة إلى 3 جوائز من الأفضل في أوروبا ونسخة من جائزة يويفا.

وفي النهاية هل سيضيف ميسي أو رونالدو جائزة جديدة إلى جوائزهم الفردية أم سيكون لفان دايك رأي أخر.

موعد توزيع جوائز الأفضل في العالم

وسيقام حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت السعودية والثامنة والنصف بتوقيت مصر في مسرح “لا سكالا” بمدينة ميلان.