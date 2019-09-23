شكرا لقرائتكم خبر عن اتالانتا بشأن الهتافات العنصرية التي تعرض لها لاعب الفيولا: "يجب عزل الغباء" والان مع التفاصيل

اصدار نادى اتالانتا الايطالي ، الناشط في مسابقة الدورى الايطالي الممتاز ، بيان يدين فيه الهتافات العنصرية التي تعرض لها الظهير الأيسر البرازيلي، هنريك دالبرت لاعب فيورنتينا من قبل جمهور اتالانتا في المباراة جمعت بين فيورنتينا و اتالانتا علي أرضية ملعب اينيو تارديني بمدينة بارما والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما .

اليكم ما حدث في ملعب اينيو تارديني بالامس قبل قراءة بيان اتالانتا.

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بالتحديد في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول طلب هنريك دالبرت ، ظهير ايسر فيورنتينا من حكم المباراة اورساتو ايقاف وقت المباراة بسبب ترديد جمهور اتالانتا الجالس في المنحني الجنوبي من المدرجات بعض الهتافات العنصرية والعرقية والسباب المتواصل تجاهه.

_ استمرت الهتافات المسيئة تجاه دالبيرت لمدة 3دقائق كاملة ، قبل أن يذهب الحكم اورساتو الي المنحني الجنوبي ويحظرهم من تكرار هذه العبارات والاساءات والا سيلغي المقابلة ويعلن عن فوز فيورنتينا بالمباراة ، بالفعل التزم جمهور اتالانتا بالتعليمات واطلق الحكم صافرة استكمال المواجهة.

أراد أتالانتا، في بيان أصدره على موقعه الرسمي علي شبكة الانتر نت ،أن ينأى بنفسه عن أي شكل من أشكال التمييز التي قد تكون وقعت: "بالإشارة إلى التعليق عما حدث في مواجهة أتالانتا- فيورنتينا، فإن النادر ينأى بنفسها عن أي التمييز الذي قد يكون حدث. أتالانتا، مع جمهوره ومشجعيه، هو سوف يكون دائما المتحدث باسم قيم التضامن والمساواة. يجب محاربة غباء القلة معا، ونحن نعتقد أنه لا يحتوي على ألوان ولا قمصان. يجب أن تكون معزولة".