شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مكاسب للزمالك في حالة الفوز على الاتحاد السكندري بالدوري المصري والان مع التفاصيل

يستعد نادي الزمالك المصري لمواجهة نظيره نادي الاتحاد السكندري اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري بالدوري المصري

وستلعب مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر على ملعب بترو سبورت.

3 مكاسب للزمالك في حالة الفوز على الاتحاد السكندري

وينتظر نادي الزمالك 3 مكاسب في حالة الفوز على نادي الاتحاد السكندري اليوم وهي كالآتي:

- مصالحة الجماهير

سيتمكن لاعبو الزمالك من مصالحة الجماهير في حالة الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة جيده وذلك عقب الهزيمة على يد النادي الأهلي المصري في مباراة كأس السوبر المصري.

- عودة الثقة إلى اللاعبين وميتشو

كما ستعود الثقة إلى لاعبي الزمالك وميتشو المدير الفني للنادي في حالة الفوز اليوم على نادي الاتحاد السكندري بسبب الاهتزاز بعض الشئ عقب هزيمة الأهلي أيضا بكأس السوبر المصري.

- دخول الزمالك في المنافسة على لقب الدوري منذ البداية

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وسيدخل نادي الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز منذ البداية في حالة الفوز على الاتحاد ليحاول استعادة لقب الدوري الذي غاب عن القلعة البيضاء منذ موسم 2015 في ظل وجود منافسة قويه هذا الموسم مع الأهلي وبيراميدز والإسماعيلي وغيرهم من الأندية.

أخر 4 مواجهات بين الزمالك والاتحاد السكندري

يذكر أن أخر مواجهات بين الزمالك والاتحاد السكندري ترجع كافة الفارس الأبيض.

وقد كانت أخر أربع مواجهات بين الزمالك والاتحاد السكندري يواء بالدوري المصري أو كأس مصر أو البطولة العربية حقق الفارس الأبيض الفوز في 3 مباريات خلالهم بينما فاز الاتحاد في مباراة وحيده.

كما سجل الزمالك خلال أخر 4 مباريات أمام الاتحاد السكندري 5 أهداف بينما سجل الاتحاد هدفين فقط.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز.

خط الوسط: فرجاني ساسي ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وإمام عاشور.

خط الهجوم: مصطفى محمد