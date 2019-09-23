انت الان تتابع مرض غامض ووصية.. عندما كان فان دايك "على حافة الموت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فان دايك واجه الموت

كشف مدرب هولندي سبق له أن عمل مع فيرجيل فان دايك في صغره، أن نجم دفاع ليفربول الإنجليزي كاد أن يلقى حتفه قبل عدة أعوام، عندما كان لاعبا شابا في بلاده.

وقال ديك لوكين المدرب السابق لرديف نادي غرونينغين الهولندي حيث نشأ فان دايك، إن اللاعب صاحب الـ28 عاما المرشح بقوة لجائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام، كاد على حافة الموت بسبب مرض أصابه.

وأضاف لمجلة "فور فور تو": "تعرض فيرجيل (فان دايك) للمرض في 2012، وظننا أنه أصيب بالزكام، لكن تبين لاحقا أنه مرض صعب".

ولم تتعرف المستشفى المحلي على حالة اللاعب، لكن الأمر ازداد سوءا وتم أخذه للعناية المركزة ليكتشف لاحقا أنه مصاب بالتهابات في منطقة البطن، شملت الزائدة الدودية والغشاء البريتوني والكلى.

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ووصلت خطورة الأمر إلى الحد الذي دفع اللاعب إلى كتابة وصية لوالدته في حال وفاته، بعد أن ساءت حالته الصحية.

لكن بعد إجراء عملية جراحية، تحسنت حالة فان دايك شيئا فشيئا، وتعافى بعدها وعاد لفريقه غرونينغين.

وقال فان دايك في مقابلة عام 2012: "أنا ووالدتي ناقشنا عدة احتمالات، وقعت بعدها على بعض الأوراق التي كانت ستمنح والدتي بعض المال في حال وفاتي. لم نرغب في التحدث بالأمر لكن كان علي اتخاذ هذه الخطوات".

وتعافى فان دايك من المرض "الغريب" الذي أصابه، واستمر بالتألق بعدها حتى أصبح من أفضل لاعبي العالم مع فريقه الحالي ليفربول.