شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهّز «السولية» لمواجهة كانو سبورت.. واختبار طبي لـ«أزارو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، من الجهاز الطبى بقيادة، الدكتور خالد محمود، تجهيز عمرو السولية، استعدادًا لمواجهة الفريق أمام كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في المباراة المقرر لها السبت المقبل، في إطار مباريات العودة لدور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويعانى السولية من كدمة في وجه القدم تعرض لها خلال مباراة الزمالك التي أقيمت الجمعة الماضى في السوبر المصرى، أثرت على جاهزية اللاعب، ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للعديد من الفحوصات الطبية لتحديد موقفه من المشاركة في المباراة الإفريقية، والأمر نفسه ينطبق على وليد أزارو، الغائب عن مباريات الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده في الركبة، ضمن المباراة الوديّة التي خاضها مع المغرب على هامش مباريات الأجندة الدولية، ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز أزارو للاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة.

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فيما عقد رينيه فايلر جلسة مع ثنائى الفريق صالح جمعة وإليو ديانج، لاعب الوسط المالى، الذي تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية قادماً من الدوري الجزائرى، على هامش معسكر الفريق الأخير الذي أقيم في الإسكندرية، استعداداً لمباراتيه مع الزمالك في السوبر، وسموحة، التي أقيمت أمس، وذلك بعدما وجد المدير الفنى حالة من الحزن لدى اللاعبين بسبب عدم المشاركة مع الفريق خلال المباريات الماضية، وأكد المدير الفنى أنهما من العناصر الهامة التي سيعتمد عليها، خاصة أن مواجهات الفترة الحالية تتطلب نوعية معينة من اللاعبين تتناسب مع الفكر الذي يدير به المباريات، وأوضح أن الموسم لا يزال طويلاً، لاسيما أن الفريق يشارك في أكثر من بطولة، على رأسها بطولة الدورى الممتاز، ودورى أبطال إفريقيا، وهناك أيضا النسخة الجديدة لكأس مصر، وهو ما تقبله الثنائى وأكدا للمدرب أن مصلحة الفريق هي الأهم، وأن كل ما في الأمر رغبتهما في المشاركة مع زملائهم في تحقيق الانتصارات، ووعد فايلر بمنح الثنائى الفرصة في مباراة الإنتاج الحربى المقبلة في الجولة الثانية لبطولة الدورى.

من جهة أخرى، أعرب جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم عن تقديره لمحمود الخطيب، رئيس النادى لمشاركة الأخير في اجتماع العمل الأول، بشأن تنظيم المسابقات في إفريقيا، في إطار الشراكة بين الاتحاد الإفريقى لكرة القدم و«فيفا» والذى جرى 11 سبتمبر الجارى بمقر «كاف»، وقال إنفانتينو في خطاب تسلمه رئيس الأهلى إنه شخصيًا ونيابةً عن الاتحاد الدولى يشكر محمود الخطيب على حماسه ورغبته في خدمة كرة القدم في القارة الإفريقية بأفكار وبخبرات كبيرة، وهو ما تم تناوله في الاجتماع المشار إليه والذى ركز في نفس الوقت على العديد من الملفات الرئيسية، في مقدمتها تحسين مسابقات أندية القارة وحوكمة كرة القدم الأفريقية، وزيادة الإيرادات والعوائد من المسابقات والأحداث الرياضية، وكذلك التحكيم الإفريقى ونظام تراخيص الأندية والسلامة والأمن التي ستساهم في تطوير الرياضة التي توحد الشعوب.

وأكد إنفانتينو، في خطابه لرئيس الأهلى، أن «هذا التعاون من جانبه وكل القائمين على المنظومة الكروية سوف يساعد كثيرًا على مواصلة تطوير كرة القدم الإفريقية وبناء مستقبلها لتحقيق المزيد من النجاحات على كافة المستويات».