شكرا لقرائتكم خبر عن «مروان» يقود هجوم الأهلي أمام سموحة و«الشحات» و«أجايي» على مقاعد البدلاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، والتي تنطلق في تمام الخامسة والنصف مساءً على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

واستبعد «فايلر» من قائمة الفريق كل من أحمد الشيخ وصلاح محسن وصالح جمعة وأليو ديانج وأحمد فتحي، بالإضافة إلى الحارس على لطفي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

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الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة، على معلول

الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، جيرالدو، محمد مجدي أفشة، رمضان صبحي

الهجوم: مروان محسن

البدلاء: شريف إكرامي، وليد سليمان، حسين الشحات، جونيور أجايي، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، حسام عاشور