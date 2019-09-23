تشافي يرد على مطالبات جماهير برشلونة له بتدريب الفريق

الإثنين 23 سبتمبر 2019

تشافي

حالة من القلق والتوتر يعيشها جماهير برشلونة، خصوصا بعد الأداء الباهت الذي يقدمه الفريق تحت قيادة المدرب ارنستو فالفيردى وسقوطه في اخر مباراه أمام غرناطة بثنائية نظيفة.



ويقدم الفريق الكتالوني منذ بداية الدوري الاسباني أداء السيئه، حيث لم يحقق سوء انتصارين فقط، وتكبد الخساره مرتين وتعادل وحيد منذ بدايةالموسم، لذلك أصبح فالفيردي قريبًا أكثر من أي وقت مضى بإقالة والرحيل عن الفريق الكتالوني رغم تتويجه بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي.

وطالب جماهير برشلونة تشافي هيرنانديز نجم خط الوسط السابق للبرسا، والمدرب الحالي للنادى السد القطري، العوده الى الكامب نو ولكن عن طريق التدريب، بعد الأداء المتميز والرائع الذى يقدمه السد القطري تحت قيادة، وخروج برشلونة من الازمات التى يعيشها الفريق تحت قيادة فالفيردى.

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وخلال تصريحات لـ Ara الإسبانية نقلتها ديلي ميل قال تشافي: "لا أعرف إذا كان هناك فرصة لتدريب برشلونة أم لا، أكثر ما يقلقني حاليًا هو الظهور بشكل جيد هنا مع السد القطري، الفوز بالبطولات واكتساب خبرات من الأخطاء لتفاديها في المستقبل".

وأضاف: "ليست لدي مشكلة في تدريب زملائي السابقين، أعرف ميسي جيدًا، كذلك لويس سواريز،سيرجو بوسكيتس، خوردي ألبا، جيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو.

وبعد خسارة برشلونة أمام غرناطة بثنائية نظيفة، تراجع الفريق إلى النقطة السابع، في المركز الثامن، فيما صعد غرناطة إلى النقطة 10 في المركز الثالث.

و يعد تشافي أحد أفضل لاعبي وسط الميدان في تاريخ كرة القدم لما قدمه من مسيرة رائعة رفقة البلوجرانا ومنتخب إسبانيا، حيث نجح في تحقيق 25لقبا مع الفريق الكتالوني أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات "2006-2009-2011-2015".