زيدان يواجه تحدي قوي مع ريال مدريد

الإثنين 23 سبتمبر 2019

زيدان

تمكن فريق ريال مدريد الإسباني، من استعادة كرامته، بعد أن حقق الفوز بهدف نظيف، أمام فريق إشبيلية، في المباراة التي أقيمت أمس الأحد، بالجولة الخامسة لبطولة الليجا، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه بعد ما حدث في باريس سان جيرمان التي خسرها الريال بثلاثة أهداف نظيفة بدت الأمور وكأن ريال مدريد سيذهب إلى جنازته في البيزخوان خصوصًا بتعطش المدرب الأندلسي جولين لوبيتيجي للإنتقام من ما حدث له الموسم الماضي.

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وعلى الرغم من كل ها فإن واحدة من خصائص ريال مدريد هي مقاومته لفقدان الكرامة وهي لا تظهر دائمًا على الفريق لكن الليلة الماضية ، نعم ، ظهرت في ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وعمل الفريق ولم يسمح بالتعثر في البيزخوان في مباراة اعتمدت قبل كل شيء على عدم ترك اثار جانبيه لهزيمة الفريق في حديقة الأمراء ، وعندما جائت الفرصه انهى بنزيما الكره في شباك الخصم من عرضيه جائت عن طريق كارفاخال.

ويبقى السؤوال.. هل لعب ريال مدريد بشكل جيد ؟ إشبيلية وصلت بالكره اكثر من مره لمرمى ريال مدريد ولكن هذه المره لم يكن كورتوا في تلك الحاله الي تربطه بدي خيا، في أسوأ مستوياته، ولم يتلقى الفريق أي هدف.

وريال مدريد من ناحية اخرى بالحماس الذي احيانًا يسبب عدم فهم طريقة اللعب تصدر جدول الليجا كما لو كان يلعب بشكل جيد منذ بداية الموسم.