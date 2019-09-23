شكرا لقرائتكم سموحة ضد الأهلي .. السداسي المستبعد بمدرجات برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سموحة ضد الأهلي

يؤازر السداسى المستبعد من قائمة الأهلي الفريق من مدرجات ملعب برج العرب.

وظهر السداسى أحمد فتحي، أحمد الشيخ، صلاح محسن، صالح جمعه، على لطفي، وأليو ديانج فى مدرجات برج العرب قبل انطلاق المباراة التى ستجمع ضموحة ضد الأهلي.

ويلتقى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي نظيره سموحة فى المباراة التى تجمعهما بأرضية ملعب استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الأولى للبطولة الأشهر محلياً، حيث يسعى المارد الأحمر بقيادة مديره الفنى السويسري رينيه فايلر الى الحفاظ على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز التى حاز عليها فى الموسم المنقضى للمرة 41 بتاريخه.

وبدأت النسخة الـ61 من بطولة الدوري المصري الممتاز أمس الأول ، السبت.

وأعلن المدير الفنى السويسري للأهلي تشكيلة الفريق التى سيخوض بها المباراة ضد سموحة والتى تقام بالجولة الأولى لبطولة الدورى المصري الممتاز والتى جاءت كالتالي..

سموحة ضد الأهلي

يؤازر السداسى المستبعد من قائمة الأهلي الفريق من مدرجات ملعب برج العرب.

وظهر السداسى أحمد فتحي، أحمد الشيخ، صلاح محسن، صالح جمعه، على لطفي، وأليو ديانج فى مدرجات برج العرب قبل انطلاق المباراة التى ستجمع ضموحة ضد الأهلي.

حراسة المرمى محمد الشناوي

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خط الدفاع.. محمد هاني– أيمن أشرف- رامي ربيعة – على معلول

خط الوسط.. حمدي فتحي – عمرو السوليه – محمد مجدي أفشة – جيرالدو – رمضان صبحي

خط الهجوم.. مروان محسن.

الدوري المصري

بينما جاء تشكيل سموحة بقيادة مديره الفنى حسام حسن على النحو التالى : -

حراسة المرمى : الهانى سليمان

خط الدفاع : أحمد أبو الفتوح - رجب نبيل – محمود عزت - يوسف ديوب - اسلام جمال

خط الوسط : احمد حمص – ايدى ايمومو – محمد الترهونى –شريف رضا

خط الهجوم : رونالد وانجا