شكرا لقرائتكم ميودراج يعلن قائمة الاسماعيلي المتوجهة لتونس لملاقاة الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الصربى “ميودراج يسيتش” المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه التى ستغادر غدا الثلاثاء إلى تونس عبر الخطوط الجوية “مصر للطيران”. وجاءت قائمة التى شهدت استدعاء الغينى بيكيتى سيلفا للمرة الأولى كالتالى … حراسة المرمى .. محمد فوزى ، محمد مجدى ، محمود عبد المنصف. خط الدفاع .. باهر المحمدى ، محمد مجدى الجمل ، محمد هاشم ، إبراهيم ابو اليزيد ،أسامة ابراهيم ، احمد أيمن. Advertisements خط الوسط .. عماد حمدى ، محمد بيومى ، محمود دونجا ، احمد مدبولى ، همام طارق ، عبد الرحمن مجدى ، بيكيتى ، محمد الشامى. خط الهجوم .. وجيه عبدالحكيم ، شيلونجو ، محمد حمدى زكى . ويستعد الفريق لملاقاة أهلى بنى غازى الليبى باستاد المنستير يوم الجمعة المقبل ،فى إياب دور الــ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. يذكر أن الدراويش قد فاز فى لقاء الذهاب بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

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