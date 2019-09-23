شكرا لقرائتكم رسميا.. 5 آلاف مشجع لمباراة المصرى وماليندى بطل زنجبار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان اتحاد الكرة أخطر مسئولى النادى المصرى البورسعيدى برفض الأمن إقامة مباراة الفريق البورسعيدى مع ماليندى بطل زنجبار فى إياب دور الـ32 بالكونفدرالية، فى استاد الجيش الثالث بالسويس.
وكان المصرى البورسعيدى قد حقق فوزًا كبيرًا على ماليندى فى الذهاب دور الـ 32 للكونفدرالية بنتيجة 1/4.
وتعادل المصرى أمس أمام حرس الحدود فى الأسبوع الأول من عمر الدورى بهدف لكل فريق، وقرر ايهاب جلال المدير الفنى للفريق غلق صفحة الدورى والتركيز فى مواجهة الإياب أمام بطل زنجبار.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. 5 آلاف مشجع لمباراة المصرى وماليندى بطل زنجبار... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.