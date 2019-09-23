شكرا لقرائتكم رسميا.. 5 آلاف مشجع لمباراة المصرى وماليندى بطل زنجبار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافقت الجهات الأمنية على إقامة مباراة الإياب بين المصرى وماليندى بطل زنجبار يوم السبت المقبل على ستاد برج العرب، بحضور 5 آلاف مشجع.

كان اتحاد الكرة أخطر مسئولى النادى المصرى البورسعيدى برفض الأمن إقامة مباراة الفريق البورسعيدى مع ماليندى بطل زنجبار فى إياب دور الـ32 بالكونفدرالية، فى استاد الجيش الثالث بالسويس.

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وكان المصرى البورسعيدى قد حقق فوزًا كبيرًا على ماليندى فى الذهاب دور الـ 32 للكونفدرالية بنتيجة 1/4.

وتعادل المصرى أمس أمام حرس الحدود فى الأسبوع الأول من عمر الدورى بهدف لكل فريق، وقرر ايهاب جلال المدير الفنى للفريق غلق صفحة الدورى والتركيز فى مواجهة الإياب أمام بطل زنجبار.