شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف أول طلب لميتشو من إدارة الزمالك بعد خسارة السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم تمر خسارة الزمالك من الأهلى، وفقدان لقب السوبر المصري، مرور الكرام داخل القلعة الحمراء، بدل أدت لإحداث حالة من القلق فى الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميلوتين سيريدوفيتش ميتشو الذى كشف نقطة ضعف الفريق لمجلس الإدارة، خلال الجلسة التى عقدها معهم عقب الخسارة.

الزمالك خسر من الأهلى بنتيجة 3/2 فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة الماضى، على استاد برج العرب، وسط حضور 10 ألاف متفرج، ليخسر الأبيض لقب السوبر.

الصربى ميتشو، كشف لمجلس الإدارة معاناة فريقه من أزمة فى خط الدفاع، والتى وضحت بشكل كبير عندما تعرض محمد عبد الغنى للإصابة فى بداية مواجهة الأهلى الأمر الذى أضطره للدفع بمحمود حمدى الونش بدلاً منه.

وطلب الخواجة الصربى من مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، أن يبدأ البحث عن مدافع مميز يتم تدعيم صفوف الفريق به خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، لافتًا إلى أن الزمالك يمتلك عدد كبير من اللاعبين المميزون إلا إنه فى حاجة لدعم الخط الخلفى.