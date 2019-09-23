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شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يستعد لسموحة بـ"أشغال شقة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحرص عماد النحاس المدير الفني على الاجتماع مع اللاعبين قبل بداية المران وتحدث معهم عن بعض الامور الفنية واهمية المباراة المقبلة امام سموحة.
واختتم المقاولون الموسم الماضي في المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام خلف النادي المصري صاحب المركز الرابع بفارق أربع نقاط فقط، ويسعى ذئاب الجبل لاقتحام المربع الذهبي في الموسم الجديد للمشاركة في البطولات العربية والأفريقية.
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