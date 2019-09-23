شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يستعد لسموحة بـ"أشغال شقة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لعماد النحاس تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة التي ستقام السبت المقبل في الجولة الثانية للدوري، والتي يستضيفها ملعب الجبل الأخضر معقل ذئاب الجبل.

كان الفريق حصل على راحة أمس عقب الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف أحرزه سيف الدين الجزيري في المباراة التي استضافها استاد جهاز الرياضة العسكري بافتتاحية الدوري العام في نسخته رقم 61.

وحرص عماد النحاس المدير الفني على الاجتماع مع اللاعبين قبل بداية المران وتحدث معهم عن بعض الامور الفنية واهمية المباراة المقبلة امام سموحة.

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واختتم المقاولون الموسم الماضي في المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام خلف النادي المصري صاحب المركز الرابع بفارق أربع نقاط فقط، ويسعى ذئاب الجبل لاقتحام المربع الذهبي في الموسم الجديد للمشاركة في البطولات العربية والأفريقية.