شكرا لقرائتكم الدوري المصري .. سموحة يلجأ للضغط العالي والأهلي يتقدم فى الدقيقة الـ60... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لجأ فريق سموحة الى الضغط العالي ضد الأهلى فور انطلاق مجريات الشوط الثاني من المباراة الا أن النتيجة واصلت منحها التفوق لصالح المارد الأحمر بفارق هدف رمضان صبحى.

وظهر سموحة بشكل أفضل من النادى الأهلي الذى سعى التأمين الدفاعى من منتصف الملعب وبات تأثر الفريق بدنياً وهو الأمر الذى عاد على الفريق بالسلب.

أنهى الفريق الكروي الأول بالنادى الأهلي الشوط الأول من مباراته ضد سموحة متقدماً بهدف أحرزه النجم رمضان صبحي.

سجل رمضان صبحى هدف الأهلى فى الدقيقة العاشرة من عمر المباراة برأسية متقنة تلقاها من عرضية التونسي على معلول.

ويلتقى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي نظيره سموحة فى المباراة التى تجمعهما بأرضية ملعب استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الأولى للبطولة الأشهر محلياً، حيث يسعى المارد الأحمر بقيادة مديره الفنى السويسري رينيه فايلر الى الحفاظ على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز التى حاز عليها فى الموسم المنقضى للمرة 41 بتاريخه.

وأعلن المدير الفنى السويسري للأهلي تشكيلة الفريق التى سيخوض بها المباراة ضد سموحة والتى تقام بالجولة الأولى لبطولة الدورى المصري الممتاز والتى جاءت كالتالي..

حراسة المرمى محمد الشناوي

خط الدفاع.. محمد هاني– أيمن أشرف- رامي ربيعة – على معلول

خط الوسط.. حمدي فتحي – عمرو السوليه – محمد مجدي أفشة – جيرالدو – رمضان صبحي

خط الهجوم.. مروان محسن.

بينما جاء تشكيل سموحة بقيادة مديره الفنى حسام حسن على النحو التالى..

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حراسة المرمى : الهانى سليمان

خط الدفاع : أحمد أبو الفتوح - رجب نبيل – محمود عزت - يوسف ديوب - اسلام جمال

خط الوسط : احمد حمص – ايدى ايمومو – محمد الترهونى –شريف رضا

خط الهجوم : رونالد وانجا

استطاع رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الأهلى التفوق على سموحة بعدما منح رمضان صبحى مهام هجومية فى العمق على عكس اللعب السابق بنفس اللاعب على الجناحين وهو ما ترجمه اللاعب بالهدف الذى سجله.

ووضح فارق الجاهزية بين لاعبي الأهلي وسموحة حيث استطاع المارد الأحمر أن يضع الشوط من جانب واحد وسط حالة استسلام من لاعبى الفريق السكندري ضد النادى الأهلي.

واستطاع رمضان صبحى الوصول الى مرمى الفريق مرتين الأولى فى الدقيقة الثامنة برأسية كادت تأتى بالهدف الأول قبل ان يعود اللاعب فرصة ثانية بعدها بدقيقة سجل من خلالها الفريق الهدف الإفتتاحي.

وظهر سموحة فى الشوط بتصويبة قوية من اسلام جمال فى الدقيقة 37 بعدها أبعد الشناوى كرة ثانية خطيرة من الركنية فى الدقيقة 38.

وظهر السداسى المستبعد أحمد فتحي، أحمد الشيخ، صلاح محسن، صالح جمعه، على لطفي، وأليو ديانج فى مدرجات برج العرب قبل انطلاق المباراة التى ستجمع ضموحة ضد الأهلي.

وحاول سموحة أن يصل الى هدف التعادل الا أن دفاعات الأهلي كانت لها الأفضلية رغم خطورة الفريق السكندري فى الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول لينتهي بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف.