شكرا لقرائتكم تغريدة "عنصرية" من برناردو سيلفا ضد زميله ميندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي لانتقادات من مؤسسة "كيك ايت اوت" المناهضة للعنصرية بعد تغريدة له على تويتر عن زميله بنجامين ميندي حذفها بعد ساعة واحدة.

ونشر سيلفا، الذي سجل ثلاثية في فوز سيتي الساحق 8-صفر على واتفورد يوم السبت، تغريدة يقارن فيها ميندي بشخصية كاريكاتورية تستخدم كشعار لنوع محبوب من الحلوى المغلفة بالشيكولاته في إسبانيا والبرتغال.

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وقالت "كيك ايت اوت" في بيان يوم الاثنين :شعرنا بخيبة أمل شديدة لرؤية تغريدة برناردو سيلفا التي حذفها سريعا، هذا النوع من المزاح القائم على تصورات عنصرية لا يمكن قبوله ونشعر بصدمة لأن شخصا من المفترض أن يكون مثلا يحتذى لملايين المشجعين أخفق في فهم الطبيعة العنصرية لهذا المنشور.

وقالت "كيك ايت اوت" إن الاتحاد الانجليزي على دراية بالواقعة وتعتقد أنه سيتخذ إجراءات من بينها "جلسات إرشاد الإجبارية". ونشر سيلفا، الذي حذف المنشور بعد ساعة يوم الأحد تغريدة أخرى قال فيها "حتى الأصدقاء لا أستطيع المزاح معهم هذه الأيام".

ولعب سيلفا وميندي معا في موناكو قبل الانضمام إلى مانشستر سيتي في 2017.