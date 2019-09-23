مرشح لجائزة أفضل لاعب في العالم على حافة الموت بسبب مرض «غامض»

الموجز

يسعى فيرجيل فان دايك مدافع منتخب هولندا ونادي ليفربول الإنجليزي، لتحقيق إنجاز جديد بالحصول على جائزة "The Best" التي تمنح لأفضل لاعب في العالم من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

مدرب هولندي

كشف مدرب هولندي سبق له أن عمل مع فيرجيل فان دايك في صغره، أن نجم دفاع ليفربول الإنجليزي كاد أن يلقى حتفه قبل عدة أعوام، عندما كان لاعبا شابا في بلاده.

ديك لوكين

وقال ديك لوكين المدرب السابق لرديف نادي غرونينغين الهولندي حيث نشأ فان دايك، إن اللاعب صاحب الـ28 عاما المرشح بقوة لجائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام، كاد على حافة الموت بسبب مرض أصابه.

تعرضه للمرض في 2012

وأضاف لمجلة "فور فور تو": "تعرض فيرجيل (فان دايك) للمرض في 2012، وظننا أنه أصيب بالزكام، لكن تبين لاحقا أنه مرض صعب".

ولم تتعرف المستشفى المحلي على حالة اللاعب، لكن الأمر ازداد سوءا وتم أخذه للعناية المركزة ليكتشف لاحقا أنه مصاب بالتهابات في منطقة البطن، شملت الزائدة الدودية والغشاء البريتوني والكلى.

وصية لوالدته

ووصلت خطورة الأمر إلى الحد الذي دفع اللاعب إلى كتابة وصية لوالدته في حال وفاته، بعد أن ساءت حالته الصحية.

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لكن بعد إجراء عملية جراحية، تحسنت حالة فان دايك شيئا فشيئا، وتعافى بعدها وعاد لفريقه غرونينغين.

وقال فان دايك في مقابلة عام 2012: "أنا ووالدتي ناقشنا عدة احتمالات، وقعت بعدها على بعض الأوراق التي كانت ستمنح والدتي بعض المال في حال وفاتي. لم نرغب في التحدث بالأمر لكن كان علي اتخاذ هذه الخطوات".

وتعافى فان دايك من المرض "الغريب" الذي أصابه، واستمر بالتألق بعدها حتى أصبح من أفضل لاعبي العالم مع فريقه الحالي ليفربول.

انجاز جديد

يسعى فيرجيل فان دايك مدافع منتخب هولندا ونادي ليفربول الإنجليزي، لتحقيق إنجاز جديد بالحصول على جائزة "The Best" التي تمنح لأفضل لاعب في العالم من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويكشف "فيفا" عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 على هامش حفله السنوي الذي سيقام الاثنين بمدينة "ميلانو" الايطالية.

وتوج فان دايك بجائزة أحسن لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2018 – 2019، وأفضل لاعب في أوروبا من جانب الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا" هذا العام، ساعياً لإضافة جائزة جديدة إلى سجله الذهبي بالحصول على جائزة "The Best".

ويأمل فيرجيل فان دايك في السير على خطى الثنائي كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش بالجميع بين جائزة أفضل لاعب في أوروبا، وجائزة "The Best".

وتوج فيرجيل فان ديك بجائزة أفضل لاعب فى أوروبا لعام 2019 من جانب الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، متفوقاً على الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وجمع كريستيانو رونالدو بين جائزة أفضل لاعب في أوروبا، وجائزة "The Best"، عامي 2016 و2017، فيما جمع لوكا مودريتش بين الجائزتين العام الماضي.

وتجدد الصراع بين كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطالي، وليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني، وفيرجيل فان دايك مدافع منتخب هولندا ونادى ليفربول الإنجليزي، بعدما تواجد الثلاثي فى القائمة النهائية للفوز بجائزة أفضل لاعب فى العالم.