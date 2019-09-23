هاشتاج «#دوري_ادهم_مسعد_يازمالك» يتصدر «تويتر».. ومغردون: البطوله الأغلى لأغلى شهيد

الموجز

تصدر هاشتاج « #دوري_ادهم_مسعد_يازمالك» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لحث نادي الزمالك على اللعب بجدية والفوز بدرع الدوري العام، واهداءه لروح الطفل المشجع الزملكاوي أدهم مسعد الكيكي الذى توفى إثر حادث أليم خلال سفره مع والده إلى الإسكندرية لحضور مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك التي أقيمت على إستاد الجيش ببرج العرب وفاز بها الأهلى 3_2.

وشيّع العشرات من أهالي منطقة المحور بمدينة دمياط، مساء الجمعة الماضية، جثمان الطفل "أدهم مسعد الكيكي" الذي توفى في حادث سير خلال توجهه بصحبة والده لحضور مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك على طريق الإسكندرية الصحراوي.

وقالت مشجعة تحت اسم زملكاوية: «العبوا برجوله علشان الجمهور اللي بيموت بسبب حب النادي والكيان ده العبوا بروح قتاليه في الملعب عرفوهم احنا مين».

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ودون زملكاوي والفخر ليا قائلًا: «ورفضت الفرحه تدخل بيوتنا وبيتك حزين يا حبيبي عصفور في الجنه ياادهم».

كما كتبت نور قائلة: « كان نفسنا البطوله تيجى بس هديه لروحك الطاهرة وضحكتك البريئه اللى كنت رايح تشجع بيها الزمالك وفرحان لكن قدر الله وما شاء فعل».

كما غرد أحمد حسين قائلًا: « كل زملكاوي يقول كلمته كل زملكاوي يحفز فرقته البطوله الأغلى لأغلى شهيد».