كلوب: لم أتوقع تألق صلاح.. ولا نلعب بطريقة برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن التعاقد مع محمد صلاح في يونيو 2017، لافتًا إلى أنه لم يتوقع تألقه في موسمه الأول.

صلاح انضم إلى ليفربول مطلع موسم 2017/2018 قادمًا من روما الإيطالي في صفقة كلفت خزينة الريدز ما يقرب من 42 مليون يورو.

وخلال مقابلة مع صحيفة ليفربول إيكو قال كلوب: "بالطبع لم أتوقع تألق صلاح، لا أعتقد أن مو نفسه توقع تلك البداية، كل منا لديه أحلامه وصلاح نفس الأمر، هو لاعب لديه أحلام كثيرة ويسعى لتحقيقها".

وأضاف: "الطريقة التي نلعب بها ساعدته على التأقلم مع الفريق منذ اليوم الأول".

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وتابع المدرب الألماني: "كان الأمر مختلفًا بالنسبة له مقارنة بالسنوات الماضية، لم يكن من الضروري أن نتحدث عن تشيلسي، لكنه كان دورًا مختلفًا تمامًا، نفس الأمر في روما، لقد كان يلعب بجوار ايدن دجيكو الرجل الرئيسي في المواقف الحاسمة، كان يمرر له الكرة".

وواصل: "كما هو الحال في برشلونة ، هناك ليونيل ميسي، لا نتبع تلك الطريقة هنا، لذلك فهو (صلاح) شغل دور افتقدناه في تلك الفترة مع الثنائي بوبي (روبرتو فيرمينو) وساديو (ماني)، إنه خط هجوم جيد جدًا!".

وأكمل: "لم نعتقد أنه سيحرز 44 هدفًا ، لكننا رأينا أنه سيساعدنا وهذا هو أهم شيء، كنت سعيدًا جدًا به، كنا بحاجة لبعض الحظ عند التوقيع معه وحدث".

جدير بالذكر أن صلاح قاد ليفربول للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية بعد الفوز على توتنهام في مباراة النهائي بهدفين دون رد، وسجل "مو" هدفًا من ركلة جزاء.