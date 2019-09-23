رمضان صبحي يفتتح أهداف الأهلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

افتتح رمضان صبحي لاعب الأهلي أهداف الفريق الأحمر في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري (2019-2020) بعد زيارة شباك سموحة في الجولة الأولى من المسابقة.

احتاج الأهلي 10 دقائق فقط ليفتتح التسجيل في المباراة عن طريق رمضان صبحي، بعدما استغل تمريرة مروان محسن لينفرد جناح الأهلي ويسدد الكرة بطريقة رائعة من فوق الحارس الهاني سليمان وتتهادى إلى الشباك.

ويجمع ملعب "برج العرب" بالإسكندرية بين سموحة والأهلي في افتتاح مباريات الفريقين بالنسخة الـ61 من بطولة الدوري.

يذكر أن الأهلي بطل السوبر المصري حصد لقب الدوري الممتاز في الموسم الماضي للمرة الـ41 في تاريخه، بعدما تصدر جدول ترتيب الدوري بفارق ثمانية نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني.