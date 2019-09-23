مباشر.. سموحة 0 - 1 الأهلي.. تغيير اضطراري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة سموحة والأهلي في الجولة الأولى من مسابقة الدوري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويبدأ رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بالتشكيل التالي: محمد الشناوي - محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول - حمدي فتحي – عمرو السولية - رمضان صبحي - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو دا كوستا - مروان محسن.

فيما يبدأ سموحة المباراة بالتشكيل التالي: الهاني سليمان، رجب نبيل، محمود عزت، يوسف ديوب، إسلام جمال، أحمد حمص، إيمومو، الترهوني، وانجا، شريف رضا، أحمد أبو الفتوح.

في الدقيقة التاسعة أرسل معلول كرة عرضية حولها رمضان صبحي رأسية، ولكن الهاني سليمان تألق وتصدى للكرة، ليحافظ على شباكه نظيفة.

بعدها بدقيقتين مرر مروان محسن كرة رائعة بعد خداع لاعبي سموحة، لينفرد رمضان صبحي بالمرمى مسجلا الهدف الاول للأهلي.

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ونال أيمن أشرف بطاقة صفراء في الدقيقة 27، بعد عرقلة حمص لاعب سموحة على حدود منطقة الجزاء.

ومن إحدى الهجمات السريعة للأهلي، نال الترهوني بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف ضد رمضان صبحي.

وتعرض مروان محسن لإصابة بعد التحامه في كرة هوائية مع مافع سموحة، ليخرج ويحل بدلا منه أجايي في الدقيقة 39.

ومرر حمدي فتحي كرة بشكل خاطئ، لينطلق إسلام جمال مهاجم سموحة ويسدد الكرة ولكن الشناوي يبعدها لركنية.

ومرت الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف.