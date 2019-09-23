حسام حسن يعلن تشكيل سموحة لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة السكندري تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى في بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويدخل الأهلي المباراة منتشياً بفوزه على الزمالك في كأس السوبر يوم الجمعة الماضي وتتويجه باللقب الثاني محلياً في الموسم الماضي.
أما سموحة فقد نجح في إنهاء الموسم الماضي بعيداً عن منطقة الهبوط بعد معاناة لم تستمر لنهاية الموسم لتجنب الهبوط.
ويلعب حسام حسن بتشكيل مكون من :الهاني سليمان، رجب نبيل، محمود عزت، يوسف ديوب، إسلام جمال، أحمد حمص، إيمومو، الترهوني، وانجا، شريف رضا، أحمد أبو الفتوح.
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