5 تبديلات في تشكيل الأهلي أمام سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز. وأجرى فايلر 5 تبديلات في تشكيل الأهلي عن المباراة السابقة أمام الزمالك بالسوبر. واستبعد فايلر أحمد فتحي، من قائمة المباراة، بالإضافة للثنائي المصاب بالسوبر ياسر إبراهيم، ومحمد متولي، مع الدفاع بجيرالدو ومروان محسن بدلا من أجايي وحسين الشحات. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي Advertisements خط الدفاع : محمد هاني – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول خط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية وسط الهجوم: رمضان صبحي - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو دا كوستا خط الهجوم : مروان محسن. وعلى مقاعد البدلاء: شريف إكرامي – ياسر إبراهيم – وليد سليمان – حسين الشحات – محمود وحيد – حسام عاشور – جونيور أجايي.

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