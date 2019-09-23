اخبار الرياضه

حسام حسن يتسلح بشباب سموحة لمواجهة الأهلي

0 نشر
Ahmed Khaled 0 تبليغ

Advertisements

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمباراة سموحة، المقرر لها بعد قليل، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من مسابقة الممتاز.

ويأتي تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني- أيمن أشرف – رامي ربيعة – علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية- محمد مجدي “قفشة” – رمضان صبحي – جيرالدو.

Advertisements

خط الهجوم: مروان محسن.

بينما جاء على دكة البدلاء..

شريف إكرامي، وليد سليمان، حسين الشحات، محمود وحيد، أجايي، حسام عاشور ، ياسر إبراهيم

دكة بدلاء سموحة..

عمر صلاح، أحمد حسن مكي، كريم يحيى، محمد حليمو، أحمد جمال، حسام حسن، أحمد جمال بيبو 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسام حسن يتسلح بشباب سموحة لمواجهة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا