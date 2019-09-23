حسام حسن يتسلح بشباب سموحة لمواجهة الأهلي

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمباراة سموحة، المقرر لها بعد قليل، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويأتي تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني- أيمن أشرف – رامي ربيعة – علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية- محمد مجدي “قفشة” – رمضان صبحي – جيرالدو.

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خط الهجوم: مروان محسن.

بينما جاء على دكة البدلاء..

شريف إكرامي، وليد سليمان، حسين الشحات، محمود وحيد، أجايي، حسام عاشور ، ياسر إبراهيم

دكة بدلاء سموحة..

عمر صلاح، أحمد حسن مكي، كريم يحيى، محمد حليمو، أحمد جمال، حسام حسن، أحمد جمال بيبو