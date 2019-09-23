جيرالدو ومروان أساسيان.. فايلر يفجر المفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمباراة سموحة، المقرر لها بعد قليل، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز. ويأتي تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي.. حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني- أيمن أشرف – رامي ربيعة – علي معلول. Advertisements خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية- محمد مجدي “قفشة” – رمضان صبحي – جيرالدو. خط الهجوم: مروان محسن. بينما جاء على دكة البدلاء.. شريف إكرامي، وليد سليمان، حسين الشحات، محمود وحيد، أجايي، حسام عاشور ، ياسر إبراهيم

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